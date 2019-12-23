Горожане назвали главные события 2019 года

Открытие новых транспортных линий, акция "Бессмертный полк", выборы, концерты и форумы - пользователи сервиса Superjob назвали главные события уходящего года.

Главным событием года в Москве стало открытие Московских центральных диаметров и новых станций метро. За это проголосовали 42% участников опроса сервиса Superjob. Также жителям столицы, по данным опроса, 2019 год запомнился культурными событиями, праздниками, выставками и фестивалями. В частности, наиболее часто люди вспоминали День Победы и акцию "Бессмертный полк".

В северной столице на первом месте оказалась политика, а именно победа Александра Беглова на выборах губернатора (28% голосов). Год был ознаменован политическими событиями и в Уфе - выборы главы Башкирии назвали 39% опрошенных. Жители Челябинска также главным событием 2019 года считают выборы губернатора Челябинской области (56%).

Оценили россияне и форумы, которые прошли в 2019 году. Так, петербуржцы в качестве главных событий года назвали Петербургский международный экономический форум, в Уфе на жителей произвели впечатления саммиты ШОС и БРИКС, а для населения Омска главным событием года стал форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Каждому десятому жителю Волгограда год запомнился празднованием Дня города и концертом группировки "Ленинград". Концерт Сергея Шнурова также особенно понравился людям в Самаре, впрочем, как и скандальные выступления там Димы Билана (42%).

7 из 10 жителей Казани считают, что главным событием 2019 года стал чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. А в Красноярске большинству людей 2019 год запомнился зимней Универсиадой (83%).

В Волгограде отреставрировали знаменитый монумент "Родина-мать зовет", что оценили горожане, назвав эту новость событием года.

Также жители городов особенно отмечали приезд важных гостей. Петербуржцы назвали визит Арнольда Шварценеггера на Synergy Global Forum, а жители Казани порадовались приезду Эмира Кустурицы.

Не обошлось и без печальных событий. Трагедией года для жителей Иркутска стало наводнение в области. В Санкт-Петербурге жителям запомнилась убитая профессором аспирантка Анастасия Ещенко. В Красноярске люди к числу негативных событий причислили пожары в тайге.