Испытано на себе: Обозреватель "РГ" проинспектировал трассу М-11

Как следует прочувствовать магистраль на пассажирском месте невозможно - еду за рулем на собственном "гольфе". Машина уже не новая, но ведет себя бодро - путь в 1,5 тысячи км туда и обратно выдержит. Еще до рассвета проверяю уровень масла и доливаю до краев незамерзайку. Забираю у метро "Ховрино" оператора Егора. Полный вперед! Уже через 10 минут добрались до первого пункта взимания платы (ПВП) на 15-м километре М-11. Те, кто регулярно ездят в Шереметьево по "платке", хорошо его знают. Платить тут не нужно - достаточно взять талон, расплачиваться предстоит, когда решите съехать с трассы. А если есть транспондер, то можно пролетать ПВП вообще без остановки, с него потом автоматически спишут средства как с кредитки. У нас транспондера нет. Автомат выдает талон, шлагбаум поднят - значит, наше путешествие началось.

Пять полос гладкого асфальтового рая. На разрешенных 110 км/ч ощущение, будто идешь в два раза медленнее. Соблазн придавить газ зашкаливает, но еду по правилам. Некоторые на лимит закрывают глаза: мимо под двести проносится новенький "Гелентваген" и исчезает вдали. Но вообще машин очень мало - иногда их вообще нет в поле зрения. Смотрим на навигатор - на старой М-10 рядышком все бордовое. Значит, большинство водителей платить пока не готовы...

После поворота на Зеленоград М-11 превращается в двухколейку. Это даже неплохо: болезнь шумахера вылечивается, восприятие скорости приходит в норму. А вот с фурами разъехаться получается не всегда. Часть большегрузов идут по правой полосе 70 км/ч. Некоторые чуть быстрее: выходят на обгон влево в самый неподходящий момент. По сравнению с легковушками скорость у них черепашья. Приходится резко оттормаживаться.

Первая остановка на площадке отдыха не 70-м километре. Здесь же так называемая коробочная заправка - только 95-й или дизель. Заливать надо самому. Возле колонки мужчина растерянно пытается включить подачу топлива. Пистолет уже в бензобаке 200-го "Ленд крузера", но процесс застопорился. Оказывается, сначала надо заплатить в будке-магазинчике. Тогда продавец включит шланг. "Опаздываю на встречу с партнерами в Твери. Разобраться, как видите, не сразу получилось. Потерял время. Но это впервые, потом сориентирусь ", - виновато говорит москвич Руслан Нагиев. За ним с улыбкой наблюдает другой москвич на "Ларгусе" Виталий Кузнецов, остановившийся купить воды по пути на дачу в Завидово. Этим участком он пользуется давно. "770 рублей за 130 км не смущают. Главное, что без пробок", - говорит он.

А мы двигаемся дальше. Решили свернуть на 89-м километре - поснимать ПВП у съезда на Клин, пока светло. Отдали кассиру 630 рублей за проезд (это самый дорогой участок на всей трассе) и припарковали машину. Егор смело перепрыгнул через отбойник и начал снимать, лавируя между машинами. "Дурак, тебе жить что ли надоело?!", - кричит ему один из сотрудников пункта. Как потом выяснилось, мужчина оказался начальником этого ПВП. Узнав, что мы журналисты, пригласил попить горячего чаю и пообщаться. "Это моя любимая работа. Трасса очень технологичная. Поток машин уже достаточно большой, к тому же увеличивается с вводом каждого нового участка М-11", - говорит Кирилл Мовсеюк. Узнав, что мы едем без транспондера, посоветовал купить его сразу на месте в пункте продаж "Автодора". Цена не очень большая - всего 1000 рублей. Зато дорога станет дешевле на 20-30%. Так что прибор окупит сам себя. Ладно, заодно проверим, как работает.

Вскоре М-11 сливается со старушкой М-10. Обход Твери пока только собираются построить. Снова на "платку" свернем через 60 км. Отдаем транспондер кассиру вместе со взятым талоном, так как используем его первый раз. Теперь он точно активирован, с него можно списывать деньги и зачислять их. Пополниться можно как в пунктах обслуживания у ПВП, так и с помощью смартфона. Значит дальше не будем тормозить.

А пока плетемся по старой трассе. Скорость редко выше 60 км/ч. Деревни перетекают из одной в другую. На крохотных клочках межгорода все равно не разгонишься - либо фура выползет на обгон, либо вдалеке замаячит камера, которые тут развешаны чуть ли не на каждом столбе. Зато пруд пруди кафешек и ресторанчиков - на любой вкус и бюджет. Если М-11 - это скоростной Эдем, то М-10 - гастрономический. Шашлыки, бургеры, хотдоги, суши, хинкали - можно остановиться с закрытыми глазами, и рядом обязательно будет место, где можно перекусить. А где-то даже предложат разогреть свою еду в микроволновках. Так что по пути в Петербург заправлять самого себя лучше именно здесь. Никаких проблем с АЗС и автомастерскими - их тоже навалом.

Через час снова выворачиваем на М-11. По привычке опять торможу у кассира. Включаю заднюю передачу - мне ведь в бокс для машин с транспондерами. "Стойте, давайте мне транспондер. Вы можете проехать через любой коридор", - говорит кассир Наталья Петухова. Слово за слово, узнаю, что она из села Медное. До дома добираться всего 10 минут. Интересуюсь, надо ли сотрудникам оплачивать проезд по платной трассе. "Нет, у нас корпоративные транспондеры", - говорит Наталья. И признается, что с приходом М-11 в Медное буквально вернулась жизнь. На трассе теперь работает чуть ли не полсела.

До 330-го километра идем без остановок. А то так и до ночи не доедем. Здесь уже разрешено разгоняться до 130 км/ч. Километры тают как первомайские снежинки. Внезапно въехали в зиму. Когда стартовали из Москвы, было плюс 4, в Тверской области - на 8 градусов холоднее. Кроны берез и сосен припорошены снегом. А под ними поля подмерзшего ягеля. На обходе Вышнего Волочка расположен Центр управления дорожным движением - одновременно мозг и сердце магистрали. Нам его любезно согласились показать. По масштабу это почти как ситуационный центр московского метро. На большой экран выводится изображение со всех камер. Его можно детализировать, чтобы, например, считать номер автомобиля. Здесь же работают операторы - отвечают на звонки водителей, мониторят обстановку на трассе и обновляют данные на информационных щитах, которые заранее предупреждают автомобилистов о ДТП или дорожных работах впереди. Большинство сотрудников здесь из Вышнего Волочка, трудятся сменами по 8 часов. До работы добираются всего за 20 минут. Алена Богданова раньше, например, была менеджером в кафе на 262-ом километре трассы. Теперь она составляет карту событий для М-11 - это своеобразный дневник всего, что происходит на магистрали. Авария или выход на дорогу дикого животного - все документируется, чтобы потом тщательно проанализировать инцидент. "Здесь, конечно, работать интереснее. Далеко не всегда все идет по регламенту - нужно принимать новые решения и брать на себя ответственность. У всех коллег хорошее образование - без знания английского просто невозможно работать с программой", - рассказывает она нам.

Если на трассе все-таки случается ДТП, операторы центра видят это первыми. На место сразу вызывают аваркома - аварийного комиссара, который должен оградить место аварии и оказать первую помощь пострадавшим, если они есть. "Работы и без ЧП хватает. Спустило колесо, заглох двигатель или закончился бензин - мы тут как тут. А иногда вообще животных прогоняем с трассы, у нас в снаряжении даже лассо есть", - говорит аварком Максим Новиков. Раньше он работал мастером в автосервисе. Полученные знания оказались очень кстати - поменять колесо или устранить мелкую поломку для него раз плюнуть. А у Вячеслава Стекольщикова, дорожного рабочего, благодаря М-11, появилась первая запись в трудовой книжке. "Раньше вообще нигде не работал. А здесь зарплата выше средней по региону. Можно сказать, повезло", - рассказывает он.

Сделав небольшой крюк для съемки центра, снова проезжаем ПВП. На этот раз выбираем зеленый коридор (желтый - для оплаты наличными). На табло высвечивается надпись "Транспондер принят". Секунда и шлагбаум открыт. Мчим дальше по "платке". К четырем уже совсем стемнело. Зажигаются фонари. Они освещают каждый миллиметр трассы. Свет мягкий и не бьет по глазам. При этом никаких бликов на лобовом стекле. Скорость можно не снижать - все как на ладони метров на 500 вперед. Пора бы заскочить на заправку, топлива осталось совсем немного. Ближайшая будет на 423-м километре. Еле-еле, но дотянули. АЗС не контейнерная, большая - с заправщиками, операторами и большим кафе. По меркам М-11 настоящий оазис жизни. Нас встречает менеджер Екатерина Коченова. Она из Боровичей, как и большинство ее коллег. До работы аж 1,5 часа пути, но особых альтернатив нет. От города до АЗС и обратно работников возит спецтранспорт. "Я победила в конкурсе профессионального мастерства. С этого момента и начался карьерный рост. А раньше была обычным оператором", - говорит она. Быстрее всех на работу приезжает помощник оператора Александр Михайлов. Он из соседней Акуловки. 15 минут и на месте. "Я всю жизнь проработал энергетиком. Сейчас на пенсии. Работа активная и на свежем воздухе. В возрасте для здоровья это неплохо", - рассказал он нам.

Залив полный бак, 50 литров, решаем идти до Петербурга без остановок. На ходу пытаемся позвонить родным, но не тут-то было. Лишь изредка телефон высвечивает две хилые решетки, но их не хватает для разговора. Нормальной связи нет от Твери практически до самого Петербурга. Причем вышки вдоль М-11 уже стоят - их построил концессионер. Операторы еще не повесили свои антенны. Проблему обещают устранить в первом квартале следующего года. Пока же даже аваркомы ездят по магистрали со спутниковыми телефонами.

Но остановиться все же пришлось - на площадке отдыха километров за 50 от Питера. Кончилась незамерзайка. Ее уходит много. Грязь постоянно летит на стекло от впереди идущего транспорта. Так что лучше ехать в гордом одиночестве, а то и 15 литров омывайки не хватит. У нас, к счастью, был с собой запас.

Последний пункт оплаты, и мы выезжаем на КАД. Транспондер, кстати, всем рекомендуют приклеивать на лобовое стекло. Я решил поэкспериментировать, и на всем пути просто прикладывал его рукой к стеклу у ПВП. Все считывалось без проблем. Дорога заняла 12 часов, из них в движении чуть больше шести. Средняя скорость по бортовому компьютеру - 112 км/ч. Надо успеть выспаться, завтра в обратный путь.

Утром позвал к себе в гости директор питерского филиала "Автодора" Дмитрий Губин. Из окна его кабинета на последнем этаже БЦ "Технополис" въездной ПВП М-11 как на ладони. "Когда еще только строили, я мог даже в бинокль отсюда видеть, сколько там рабочих, сколько техники. Сейчас трасса открыта больше двух недель, и мы каждый день видим серьезный прирост по автомобилям. А в новогодние праздники ожидаем настоящий бум", - говорит он. По его словам, техника готова даже к самым сильным снегопадам. Она будет работать с самого начала метели, а не после ее окончания, как в больших городах. Кстати, для петербуржцев, уверен Губин, платные трассы - более привычное явление, чем для москвичей. Ведь Западный скоростной диаметр (ЗСД) был построен еще в 2008 году. Еще один интересный факт: с вводом последнего участка М-11 доехать от Москвы до границы с Финляндией можно всего за семь с половиной часов.

А нам пора ехать обратно. Снова заезжаем на "платку". Останавливаемся позавтракать бутербродами на первой площадке отдыха. Она отделена от трассы бруствером - искусственной насыпью. Такое решение применили только на последних двух участках у Санкт-Петербурга. "Шума гораздо меньше, можно выспаться в кабине", - говорит дальнобойщик Олег Сафонов. Он уже давно пользуется М-11. Получается хорошо экономить на топливе - большегрузу не надо постоянно тормозить и ускоряться, поэтому и расход меньше. Плюс не действует система "Платон". Тарифы на проезд хоть и выше, чем для легковушек, но в целом все равно дешевле. "А вот придорожных кафе практически нет. У заправок обосновались дорогие сетевики. И цены ломовые - не для наших кошельков", - жалуется Сафонов.

Заправиться мы решили там же, где и прошлый раз - на 423-м километре. Но теперь поехали куда быстрее - даже с небольшим нарушением. Камер все равно нет, а в светлое время машиной управляешь намного увереннее. Магистраль проектировалась для расчетной скорости 150 км/ч. На ней вести автомобиль вполне комфортно - в поворотах никаких боковых кренов, да и наклон сделан так, что вся влага сразу уходит на обочину. Но при таком режиме езды даже экономичный "гольф" начинает есть бензин ведрами. Датчики даже не успевают правильно рассчитывать запас хода. На экране 200 км, проезжаешь 2-3 км, и компьютер уже почему-то выдает 190. Так недолго и заглохнуть, оставшись совсем без топлива.

Вполне можно доехать до столицы быстрее чем за 6 часов. Некоторые водители показывали еще более рекордное время даже на М-10. Еще в далеком 1974 году Владимир Высоцкий, узнав о смерти Шукшина, прервал свои концерты в Ленинграде и помчался в Москву на машине. Он буквально клал стрелку спидометра на своем "Мерседесе" и добрался за пять часов. Рассказывать, как сильно он рисковал, учитывая состояние дорог и сам трафик, пожалуй, не нужно. Сейчас на М-11 такое время можно показать без риска для жизни водителя, пассажиров и других участников движения. Если, конечно, не останавливаться.

Когда я вспомнил о Высоцком, нас в ту же секунду обогнал "Мерседес" на запредельной скорости. Только не синий, как был у поэта, а строгий черный. Мой хэтчбек даже качнуло потоком воздуха. Может, что случилось у человека, подумал я. Когда добрались до заправки, шумахер как раз заканчивал заливать бак. Подхожу, интересуюсь, куда же можно так лететь. "Россия со Швецией сегодня играет на ЦСКА Арене. Надо до восьми успеть", - выкрикивает владелец "Мерседеса" и через секунду на полном газу выстрелил с заправки в сторону Москвы.

Остаток пути мы ехали уже помедленнее, редко разгоняясь быстрее 110 км/ч. Поднакопилась усталость. Пейзаж за окном почти не меняется, однообразно мелькали фонари. Начало клонить в сон. Как рассказывали днем раньше операторы центра под Вышним Волочком, некоторые водители звонят по тревожному номеру 2011 и просят поговорить с ними, чтобы отогнать сон. У нас же по-прежнему нет связи. Хорошо, что рядом Егор, есть с кем поболтать.

Как следует встрепенуться пришлось уже на подъезде к Москве на участке от Солнечногорска до Шереметьево. Как оказалось, здесь почти нет фонарей. Двигаться приходится в кромешной темноте. И это на самом дорогом отрезке. Как вообще можно эксплуатировать трассу без освещения? Причем нет и обочины. Если кто сломается на дороге, и у него выйдут из строя фары, сильнейшего ДТП не избежать. Так что рекомендуем до Солнечногорска в темное время суток вообще пользоваться М-10. По пробкам, зато без риска для жизни.

В целом на обратную дорогу ушло 8 часов. Из них два с половиной заняли съемки. Для сравнения, по М-10 водители едут с небольшими остановками часов по 11-12. Разница колоссальная. Туда и обратно за проезд по "платке" мы заплатили 2851 рубль без учета покупки транспондера за тысячу рублей. Его достаточно приобрести один раз. У других путешественников выйдет чуть дешевле, так как мы еще дополнительно съезжали и заезжали на М-11 для съемок и один раз платили наличными по более высокому тарифу. В пути мы опустошили три полных бака на 7500 тысяч рублей. Еще примерно рублей 700 на незамерзайку. Дорого это или нет? Если ехать в Петербург одному, то, пожалуй, да. А если в машине вся семья, то это уже дешевле, чем билеты на поезд или самолет туда-обратно.

Подводя итог, могу сказать: бояться выезжать на М-11 точно не стоит. До какой-нибудь заправки точно дотянете, если заправите перед выездом полный бак. Ну а в случае чего топливо подвезет аварком. Кафешек тут пока мало, и они довольно дорогие. Но никто же не мешает взять с собой пару бутербродов. Что же касается проблем со связью, то их обещают решить в ближайшее время.