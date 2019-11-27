Путин открыл скоростную трассу М-11

"В истории дорожного строительства России ничего подобного пока не было. Но как рабочие сейчас сказали - теперь есть!" - заявил глава государства, пообщавшись с дорожниками.

"Приятное и большое событие, важный инфраструктурный проект завершен сегодня окончательно", - подчеркнул Владимир Путин, отметив его важную роль для северо-запада и страны в целом. Повышается конкурентоспособность регионов, по которым проходит трасса, открываются новые возможности для туристической отрасли, усиливается инвестиционная привлекательность.

Президент вспомнил, как в Париже подписывал меморандум вместе с Жаком Шираком. "Проект такого масштаба мы не только планируем, но и реализуем, - констатировал он. - То есть где и когда мы концентрируемся и работаем слажено, то добиваемся результата".

Новую автодорогу глава государства назвал хорошим примером частно-государственного партнерства. Причем международного. Французские, турецкие компании - "все работали как одна команда на результат, и он достигнут", оценил он.

"Это первый положительный, хороший опыт, - сказал президент и объявил: - Есть планы развития подобных трасс по другим направлениям, на Владимир и дальше". Глава государства поблагодарил партнеров, тех, кто реально работал и довел проект до логического завершения - рабочих, инженеров, "всех, кто приложил руку, сердце мастерство".

Теперь путь стал вдвое короче, и при этом значительно безопаснее: на всем протяжении будут работать аварийные комиссары. К 2030 году ожидается падение смертности в коридоре между Москвой и Санкт-Петербургом в 3-5 раз. М-11 примет на себя транзитное движение, в том числе во внутриобластном сообщении. Расчетная скорость - 110-130 км/час.

Дорога платная, но бесплатная альтернатива остается - трасса М-10 "Россия". В будни водители легковушек должны будут заплатить 1820 рублей за весь путь, с транспондером - 1331 рубль. В выходные проезд становится дороже - 2020 рублей и 1494 рубля соответственно.

Новая дорога проходит по шести регионам: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, это Подмосковье, Тверская, Новгородская и Ленинградская области. Глава государства прямо на дороге собрал в шатре губернаторов и мэров, чтобы обсудить дальнейшие действия. "Ваша работа на этом не закончилась, а может, только начинается: трасса должна быть обустроена и это ваша задача", - сказал он.

"Дорожники свое дело сделали, трасса построена", - продолжил Путин. Теперь надо думать про пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет. "Все должно работать по-современному, так, как выглядит сама трасса", - указал президент.

Новая трасса Москва - Санкт-Петербург будет называться "Нева".

Видео: RT