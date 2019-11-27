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27.11.2019 14:40
Рубрика: Работа власти

Путин открыл скоростную трассу М-11

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
Фото: Константин Завражин
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург". Это долгожданное событие - первая автотрасса между мегаполисами, построенная в постсоветской истории с нуля, и первый крупный федеральный инвестиционный дорожный проект.

"В истории дорожного строительства России ничего подобного пока не было. Но как рабочие сейчас сказали - теперь есть!" - заявил глава государства, пообщавшись с дорожниками.

"Приятное и большое событие, важный инфраструктурный проект завершен сегодня окончательно", - подчеркнул Владимир Путин, отметив его важную роль для северо-запада и страны в целом. Повышается конкурентоспособность регионов, по которым проходит трасса, открываются новые возможности для туристической отрасли, усиливается инвестиционная привлекательность.

Фото: Елена Пальм/ТАСС
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Президент вспомнил, как в Париже подписывал меморандум вместе с Жаком Шираком. "Проект такого масштаба мы не только планируем, но и реализуем, - констатировал он. - То есть где и когда мы концентрируемся и работаем слажено, то добиваемся результата".

Новую автодорогу глава государства назвал хорошим примером частно-государственного партнерства. Причем международного. Французские, турецкие компании - "все работали как одна команда на результат, и он достигнут", оценил он.

"Это первый положительный, хороший опыт, - сказал президент и объявил: - Есть планы развития подобных трасс по другим направлениям, на Владимир и дальше". Глава государства поблагодарил партнеров, тех, кто реально работал и довел проект до логического завершения - рабочих, инженеров, "всех, кто приложил руку, сердце мастерство".

Теперь путь стал вдвое короче, и при этом значительно безопаснее: на всем протяжении будут работать аварийные комиссары. К 2030 году ожидается падение смертности в коридоре между Москвой и Санкт-Петербургом в 3-5 раз. М-11 примет на себя транзитное движение, в том числе во внутриобластном сообщении. Расчетная скорость - 110-130 км/час.

Дорога платная, но бесплатная альтернатива остается - трасса М-10 "Россия". В будни водители легковушек должны будут заплатить 1820 рублей за весь путь, с транспондером - 1331 рубль. В выходные проезд становится дороже - 2020 рублей и 1494 рубля соответственно.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Новая дорога проходит по шести регионам: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, это Подмосковье, Тверская, Новгородская и Ленинградская области. Глава государства прямо на дороге собрал в шатре губернаторов и мэров, чтобы обсудить дальнейшие действия. "Ваша работа на этом не закончилась, а может, только начинается: трасса должна быть обустроена и это ваша задача", - сказал он.

"Дорожники свое дело сделали, трасса построена", - продолжил Путин. Теперь надо думать про пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет. "Все должно работать по-современному, так, как выглядит сама трасса", - указал президент.

Новая трасса Москва - Санкт-Петербург будет называться "Нева".

Видео: RT

#дороги #платные дороги