Мосгордума займется проблемой оборота гражданского оружия

В январе 2020 года комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике может провести общественные обсуждения по проблеме совершенствования законодательного регулирования оборота огнестрельного оружия. Об этом "РГ" сообщил Кирилл Щитов.

По данным Щитова, на запланированное мероприятие пригласят Уполномоченного по правам человека в Москве и представителей правоохранительных органов. По его словам, инцидент со стрельбой на Лубянке подчеркнул важность усиления контроля за оборотом оружия, находящегося у гражданского населения.

"Необходимо подготовить изменения в действующее законодательство, в частности, по регулированию так называемого охолощенного оружия, то есть предназначенного для имитации выстрела холостыми патронами, - рассказывает Щитов. - Без специальных подготовительных работ использовать в нем боевые патроны невозможно, но, как показывает практика, провести такие работы возможно".