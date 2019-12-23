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23.12.2019 13:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мосгордума займется проблемой оборота гражданского оружия

Текст: Ирина Огилько

В январе 2020 года комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике может провести общественные обсуждения по проблеме совершенствования законодательного регулирования оборота огнестрельного оружия. Об этом "РГ" сообщил Кирилл Щитов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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По данным Щитова, на запланированное мероприятие пригласят Уполномоченного по правам человека в Москве и представителей правоохранительных органов. По его словам, инцидент со стрельбой на Лубянке подчеркнул важность усиления контроля за оборотом оружия, находящегося у гражданского населения.

"Необходимо подготовить изменения в действующее законодательство, в частности, по регулированию так называемого охолощенного оружия, то есть предназначенного для имитации выстрела холостыми патронами, - рассказывает Щитов. - Без специальных подготовительных работ использовать в нем боевые патроны невозможно, но, как показывает практика, провести такие работы возможно".

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