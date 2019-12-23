Москвичей с 2020 года будут оповещать об изменениях в работе метро

Московский метрополитен с будущего года начнет информировать пассажиров с помощью sms о крупных плановых изменениях в режиме работы общественного транспорта. Об этом сообщила журналистам пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Сегодня на публичном представлении закупок был представлен лот на оказание подобной услуги. Начальная, максимальная цена закупки составляет 186,8 млн рублей.

Как отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев, в этом году подземка стала одним из самых активных заказчиков. "Победитель конкурса должен будет оказывать услуги по предоставлению доступа к коммуникационной платформе для информирования сотрудников и пассажиров московского метрополитена посредством передачи SMS-сообщений", - сказал он.