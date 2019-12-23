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23.12.2019 11:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичей с 2020 года будут оповещать об изменениях в работе метро

Текст: Ирина Огилько

Московский метрополитен с будущего года начнет информировать пассажиров с помощью sms о крупных плановых изменениях в режиме работы общественного транспорта. Об этом сообщила журналистам пресс-служба департамента по конкурентной политике.

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Сегодня на публичном представлении закупок был представлен лот на оказание подобной услуги. Начальная, максимальная цена закупки составляет 186,8 млн рублей.

Как отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев, в этом году подземка стала одним из самых активных заказчиков. "Победитель конкурса должен будет оказывать услуги по предоставлению доступа к коммуникационной платформе для информирования сотрудников и пассажиров московского метрополитена посредством передачи SMS-сообщений", - сказал он.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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