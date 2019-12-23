Поезда на МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя

Из-за проблем с контактной сетью поезда следуют с увеличенными интервалами на МЦД-2. Об этом в Twitter сообщил перевозчик.

Отмечается, что специалисты РЖД прилагают все усилия для решения проблемы в максимально короткий срок. Причина задержек на "Курско-Рижском" направлении (Нахабино - Подольск) - отсутствие напряжения в контактной сети.

Напомним, Московские центральные диаметры (МЦД) - глобальный проект, предполагающий реконструкцию сквозных железнодорожных линий в столице и Московской области и организации на них диаметральных маршрутов пригородных поездов.