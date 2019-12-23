В Кремле назвали проявлением безумия стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке - трагическое происшествие, и в наше время никто не застрахован - ни одна страна - от подобного безумия. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это происшествие трагическое, поскольку погибли люди, и я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля", - сказал Песков.

"Мы живем в такое время - не только наша страна, но и все государства мира, - когда, к сожалению, никто не застрахован от любых проявлений безумия с трагическими последствиями", - продолжил представитель Кремля. "Были предприняты меры для ликвидации этой ситуации", - заметил он.

Песков подтвердил, что когда произошла стрельба, президент и директор ФСБ были на концерте в Кремле, частично смотрели концерт, а когда был перерыв, "буквально через считанные минуты вышли оттуда".

"Президент, безусловно, получил все доклады об этом происшествии", - также сказал Песков.