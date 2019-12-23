Начальника отдела хабаровского «Водоканала» осудили за взятки

Бывшего начальника отдела хабаровского МУП "Водоканал" осудили за взятки, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

По данным следствия, в сентябре прошлого года он получил 25 тысяч рублей от подрядчика, подключавшего дома по улицам Пушистая и Курсовая к центральной системе водоснабжения. В обмен согласовал изменения в проектной документации и подписал акт скрытых работ.

Затем мужчина получил еще 25 тысяч от строительной компании и десять - от начальника участка строящейся стоянки для автомобилей.

В мае того же года обвиняемый обманом похитил у предпринимателя 50 тысяч рублей. Он сказал, что их необходимо передать начальнику службы реализации предприятия. Взамен тот якобы обещал беспрепятственно принять новый водомерный узел учета и эксплуатации.

В итоге злоумышленник признан виновным в получении взятки, мелком взяточничестве и мошенничестве (статьи 290, 291, 159 УК РФ). Суд приговорил мужчину к штрафу в 350 тысяч рублей.