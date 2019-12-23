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23.12.2019 06:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальника отдела хабаровского «Водоканала» осудили за взятки

Текст: Артем Красиков

Бывшего начальника отдела хабаровского МУП "Водоканал" осудили за взятки, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

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По данным следствия, в сентябре прошлого года он получил 25 тысяч рублей от подрядчика, подключавшего дома по улицам Пушистая и Курсовая к центральной системе водоснабжения. В обмен согласовал изменения в проектной документации и подписал акт скрытых работ.

Затем мужчина получил еще 25 тысяч от строительной компании и десять - от начальника участка строящейся стоянки для автомобилей.

В мае того же года обвиняемый обманом похитил у предпринимателя 50 тысяч рублей. Он сказал, что их необходимо передать начальнику службы реализации предприятия. Взамен тот якобы обещал беспрепятственно принять новый водомерный узел учета и эксплуатации.

В итоге злоумышленник признан виновным в получении взятки, мелком взяточничестве и мошенничестве (статьи 290, 291, 159 УК РФ). Суд приговорил мужчину к штрафу в 350 тысяч рублей.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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