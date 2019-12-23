Сразу две медали получил под занавес года девятилетний Кирилл Кемайкин из мордовского села Ардатово, который в августе спас на пожаре свою младшую сестру Лизу. Но самым дорогим подарком для мальчика стал щенок лабрадора от мордовских спасателей.

Кирилл Кемайкин: Я мечтал о таком щенке. Назову его Рексиком! Фото: пресс-служба МЧС по РМ

О поступке сельского школьника "РГ" писала осенью. Пожар в селе Ардатово Дубенского района вспыхнул 28 августа. На момент возгорания в деревянном доме находились дети: Кирилл и его четырехлетняя сестра Лиза. Увидев клубы дыма, валившие из объятого пламенем коридора, мальчик сразу бросился к сестренке: схватив ее на руки, он разбил кулаком окно кухни и выбрался на улицу.

- Я вспомнил правила поведения на пожаре из учебника "Окружающий мир": плотно закрыть дверь и приложить к лицу намоченный водой платок, чтобы не надышаться дыма, - рассказал Кирилл. - А Лиза, увидев огонь, испугалась, заплакала, хотела спрятаться в шкаф. Понес ее к выходу, а она тяжелая! Я не мог бросить сестренку в опасности - очень люблю ее.

Лишь благодаря находчивости отважного школьника удалось избежать трагедии. Правда, мальчик долго горевал о том, что в огне погибли аквариумные рыбки. Ему была вручена благодарность главы республики Владимира Волкова за отвагу и находчивость. Он также заверил, что семью не бросят в беде: пострадавшие получат помощь в решении жилищного вопроса в рамках программы по строительству жилья на селе.

Недавно Кирилл с мамой вернулись из Казани, где проходила церемония вручения премии "Герои нашего времени". Мордовский школьник был отмечен медалью "Юный герой" - это общественная награда для детей и подростков, спасших человеческие жизни. Очередную награду отважный четвероклассник получил сразу по возвращении в Мордовию. Глава республики вручил Кириллу медаль "За мужество в спасении". А в подарок от мордовских спасателей мальчик получил щенка лабрадора.

- Я мечтал о таком, - растроганно улыбался мальчик, поглаживая пушистого питомца. - Назову его Рексиком!

Сотрудники МЧС заверили Кирилла, что щенок станет ему хорошим другом и помощником.

Пока Кирилл и Лиза с родителями живут у бабушки. Однако новоселье уже не за горами: к лету семья планирует переехать в свой заново отстроенный дом.