Избитую ингушскую девочку с ампутированной рукой выпишут из больницы

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой из-за жестокого обращения ампутировали руку, выпишут из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в среду, 25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена Анны Кузнецовой. По всей видимости, ее вернут родной маме.

Напомним, девочка попала к врачам в тяжелейшем состоянии после истязаний родной тети. Ребенку требовалась срочная операция по ампутации части правой руки. Чтобы ускорить все бюрократические нюансы, детский омбудсмен по Ингушетии Зарема Чахкиева оформила над ней временное опекунство. Биологическую мать девочки сначала хотели лишить родительских прав, но осенью суд приостановил это дело.

- Сейчас я уже не опекун ребенка, у нее есть мама, - пояснила сама Чахкиева.

Кстати

20 декабря Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Ингушетии по другому эпизоду. В Сунженском районе мать пытается через суд вернуть на воспитание двух своих детей, которые проживали с отцом по решению суда от 2017 года. Сам отец был задержан по уголовному делу и сейчас находится под стражей. Дети проживают с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, которые возвращать внуков матери отказались, а местные чиновники ничего не делали, чтобы решить проблему.

По предварительным данным, прокуратура региона уже поддержала позицию детского омбудсмена и намерена проверить законность действий органов опеки района.