Кадыров выразил уверенность в победе над Емельяненко

В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в пресс-конференции на площадке ЧГТРК "Грозный". В ходе общения с журналистами он рассказал и о вызове на поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Кадыров заявил, что если все хотят проведения боя, то они выберут, по каким правилам он пройдет, сообщает ТАСС.

"Я себя тоже считаю себя несостоявшимся спортсменом, я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу. Мы с ним созванивались, он только что мне звонил, мы договорились, что переговорим по этому поводу, посмотрим, о чем договоримся", - сказал глава Чечни.

Рамзан Кадыров также признался, что в вызове на бой Емельяненко была доля иронии. По словам главы Чечни, просто пошла такая мода, что разные люди стали вызывать бойца ММА на бой. "Я на самом деле сделал это с иронией. Считаю, что Александр Емельяненко очень хороший боец, я видел, как он тренируется, стоял с ним на спаррингах, у него очень хорошие данные, он получил хороший опыт в клубе "Ахмат", - сказал Кадыров.

Глава Чечни также пошутил, что они с Емельяненко могут еще и заработать, если кто-то решит заплатить им за бой.