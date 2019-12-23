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23.12.2019 21:22
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кадыров выразил уверенность в победе над Емельяненко

Текст: Максим Домчев
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в пресс-конференции на площадке ЧГТРК "Грозный". В ходе общения с журналистами он рассказал и о вызове на поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Кадыров заявил, что если все хотят проведения боя, то они выберут, по каким правилам он пройдет, сообщает ТАСС.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

"Я себя тоже считаю себя несостоявшимся спортсменом, я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу. Мы с ним созванивались, он только что мне звонил, мы договорились, что переговорим по этому поводу, посмотрим, о чем договоримся", - сказал глава Чечни.

Рамзан Кадыров также признался, что в вызове на бой Емельяненко была доля иронии. По словам главы Чечни, просто пошла такая мода, что разные люди стали вызывать бойца ММА на бой. "Я на самом деле сделал это с иронией. Считаю, что Александр Емельяненко очень хороший боец, я видел, как он тренируется, стоял с ним на спаррингах, у него очень хорошие данные, он получил хороший опыт в клубе "Ахмат", - сказал Кадыров.

Глава Чечни также пошутил, что они с Емельяненко могут еще и заработать, если кто-то решит заплатить им за бой.

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