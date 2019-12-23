Организаторы теракта в Пятигорске получили 15 и 17 лет колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор двум жителям Ставропольского края, которых обвиняли в участии в преступном сообществе, а также подрыве автомобиля в Пятигорске и организации теракта в Ставрополе.

Как сообщили в суде, их признали виновными, и приговорили к 15 и 17 годам колонии строго режима.

Теракт, в организации которого признали подсудимых, произошел в Пятигорске 17 августа 2010 года. Тогда автомобиль, начиненный взрывчаткой, был припаркован на одной из самых оживленных улицах города. В результате взрыва пострадали более 40 человек.

В сентябре того же года участники банды подготовили еще один теракт в Ставрополе. Но подорвать бомбу в назначенное время они не смогли, и теракт удалось предотвратить.