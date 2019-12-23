Спасатели достали из Невы затонувший бетоновоз

Петербургские спасатели достали из Невы бетоновоз. Утром он вылетел с Октябрьской набережной и оказался в реке.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, бетоновоз зафиксировали, когда он проплывал мимо дома №98 по Малоохтинскому проспекту.

Доставали грузовик автокраном. В операции по подъему бетоновоза участвовало 25 человек, было задействовано восемь единиц техники. В кабине грузовика были найдены документы на водителя бетоновоза. Известно, что это 30-летний мужчина.

Но сам водитель пропал. Поиски мужчины продолжаются.