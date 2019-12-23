В поезде в Крым за первые часы поездки скупили самые дорогие сувениры

Обозреватель "РГ" Мария Голубкова со своей боковушки в плацкарте рассказывает читателям о том, как проходит первый рейс "Таврии" Фото: Сергей Николаев/РГ

Пассажиры фирменного поезда "Таврия", направляющегося из Петербурга в Севастополь, за первые четыре часа поездки скупили большую часть самых дорогих сувениров. Об этом сообщает обозреватель "Российской газеты" Мария Голубкова, она едет историческим рейсом.

Выбор сувениров в поезде довольно велик. Почти все с символикой Крымского моста. Есть простенькие магнитики и ручки, а также фирменные подстаканники. Особенность презента - специальный хрустальный стакан внутри. Стоит такой подстаканник 1990 рублей.

Правда, проводники сетуют, что в большинстве вагонов они уже закончились - пассажиры раскупили подстаканники сразу после отправления поезда.

Примечательно, что испить чаю из подстаканника с Крымским мостом можно и сейчас, если купить чай у проводников. Правда, стакан там будет обычный, граненый.

Напомним, поезд "Таврия" отправился в 14.00 с Московского вокзала в Петербурге. Путь до Севастополя займет 40 часов. Билеты на поезд были раскуплены в первые же дни. Обозревателю "РГ" не без труда удалось купить билет в плацкартный вагон на нижнее боковое место.