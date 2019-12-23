Новости

Путин допустил возможность возвращения единого сельхозналога 20:07
Медведев не исключил возобновления контактов с украинским коллегой 20:05
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США 20:04
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину 19:55
Минэкономразвития запустило новую версию официального сайта 19:53
Госдеп выступил против американских санкций в отношении Турции 19:51
Ученые выяснили, каков был риск насильственной смерти у римских императоров 19:50
Ласицкене завоевала очередной титул 19:35
Путин назвал "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы 19:22
ОБСЕ подтвердила договоренность об обмене удерживаемыми лицами в Донбассе 19:04
В поезде в Крым за первые часы поездки скупили самые дорогие сувениры 18:50
Названы самые покупаемые книги 2019 года 18:46
Создатели серии игр "Ведьмак" заключили соглашение с Сапковским 18:46
Модернизация терминала в аэропорту Минск завершится в начале 2020 года 18:39
Путин рассказал, что пьет вместо чая 18:36
В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского 18:30
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК 18:29
Путин рассказал об эффекте "регуляторной гильотины" для села 18:28
Избитую ингушскую девочку с ампутированной рукой выпишут из больницы 18:24
"Северному потоку-2" осталось 160 километров 18:18
Глава Boeing подал в отставку 18:17
Во МХАТе имени Горького представили сказку под Новый год 18:15
В Петербурге будут судить главу туроператора "Солвекс-Турне" 17:56
Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц 17:55
В Сочи туристы застряли ночью в горах на высоте 2300 метров 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
Составлен рейтинг самых популярных в мире профессий
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
23.12.2019 18:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В поезде в Крым за первые часы поездки скупили самые дорогие сувениры

Текст: Мария Голубкова
Обозреватель "РГ" Мария Голубкова со своей боковушки в плацкарте рассказывает читателям о том, как проходит первый рейс "Таврии" Фото: Сергей Николаев/РГ Обозреватель "РГ" Мария Голубкова со своей боковушки в плацкарте рассказывает читателям о том, как проходит первый рейс "Таврии" Фото: Сергей Николаев/РГ
Обозреватель "РГ" Мария Голубкова со своей боковушки в плацкарте рассказывает читателям о том, как проходит первый рейс "Таврии" Фото: Сергей Николаев/РГ

Пассажиры фирменного поезда "Таврия", направляющегося из Петербурга в Севастополь, за первые четыре часа поездки скупили большую часть самых дорогих сувениров. Об этом сообщает обозреватель "Российской газеты" Мария Голубкова, она едет историческим рейсом.

Фото: Мария Голубкова/РГ
Стало известно, чем кормят пассажиров поезда в Крым

Выбор сувениров в поезде довольно велик. Почти все с символикой Крымского моста. Есть простенькие магнитики и ручки, а также фирменные подстаканники. Особенность презента - специальный хрустальный стакан внутри. Стоит такой подстаканник 1990 рублей.

Правда, проводники сетуют, что в большинстве вагонов они уже закончились - пассажиры раскупили подстаканники сразу после отправления поезда.

Примечательно, что испить чаю из подстаканника с Крымским мостом можно и сейчас, если купить чай у проводников. Правда, стакан там будет обычный, граненый.

Напомним, поезд "Таврия" отправился в 14.00 с Московского вокзала в Петербурге. Путь до Севастополя займет 40 часов. Билеты на поезд были раскуплены в первые же дни. Обозревателю "РГ" не без труда удалось купить билет в плацкартный вагон на нижнее боковое место.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Крым СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января
Чижов: Россия готова предоставить данные для слушаний по MH17