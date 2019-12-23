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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Из Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым. Конечная точка маршрута - Севастополь. По новому Крымскому мосту состав под названием "Таврия" пройдет в ночь на среду, 25 декабря.

Билеты на поезд начали продавать 8 ноября, и места в купе были раскуплены меньше, чем за сутки. Большинство пассажиров признаются, что отправились в это путешествие не по необходимости, а из любопытства. Почти в каждом вагоне - представители СМИ.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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На новой станции Тамань - Пассажирская стоянка продлится 12 минут, дальше - 18 километров пути над водами Керченского пролива. Поэтому еще одно название нового моста, соединившего территорию полуострова с Россией - Керченский.

На территории Крыма будет семь остановок: Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

Из Северной столицы отправляется одноэтажный поезд, а вот из Москвы будет ходить двухэтажный. Обстановка в вагоне скрасит пассажирам время, проведенное на полке - верхней или нижней, тут уж кому как повезло..У каждого места есть розетки 220В, в вагоне работает кондиционер. Освещение - индивидуальное.

Питаться можно в вагоне-ресторане, но многие соблюдают традицию: жареная курица, вареные яйца, чай в стакане с подстаканником.

Обозреватель "РГ" Мария Голубкова едет в этом поезде в плацкартном вагоне.

Кстати

Автомобильная часть Крымского моста была открыта для движения в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется запустить в июне 2020 года.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео РГ-Фото Строительство моста через Керченский пролив

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