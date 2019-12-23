Аксенов назвал запуск поездов по Крымскому мосту впечатляющим успехом

Глава Крыма Сергей Аксенов поделился впечатлениями о поездке по Крымскому мосту вместе с президентом Владимиром Путиным. Аксенов назвал событие историческим, восстановившим железнодорожное сообщение Крыма с Россией, связывавшее их 145 лет.

- Сегодня привычный и удобный способ сообщения восстановлен. Это, безусловно, придаст новый импульс развитию полуострова, - написал Аксенов в своем Facebook.

Аксенов выразил общее мнение крымчан, которые за пять лет транспортной блокады полуострова со стороны Украины успел соскучиться по перестуку колес, романтике путешествия в поездах на дальние расстояния и великолепным видам родных российских пейзажей за окном.

- Уже сейчас можно говорить, что крымское направление является одним из самых востребованных, - написал Аксенов, назвав историческое событие начала железнодорожного сообщения Крыма с материком впечатляющим успехом Отечества.

Сегодня президент Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, проехав от Керчи до Тамани. Сегодня же из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый пассажирский фирменный поезд "Таврия", который в среду 25 декабря встретят сначала в Симферополе, а затем в Севастополе. Завтра, 24 декабря, отправляется фирменный двухэтажный поезд из Москвы, который 26 декабря торжественно встретят в крымской столице. До весны эти два направления будут оставаться главными в железнодорожном сообщении полуострова с материковой Россией. В дальнейшем Крым свяжут прямые рейсы с 11 крупными областными центрами страны. Также весной планируется запуск электричек до Краснодарского края, Анапы и других городов.