Точная дата начала движения пассажирских поездов по мосту еще неизвестна, но ждать осталось недолго. Вот-вот будет объявлено о начале предварительной продажи билетов, намеченной на один из октябрьских дней. Тогда и выяснится, когда в Крыму встретят первый поезд с материка. В любом случае обратный отсчет 100 предстартовых дней уже начался. Сейчас железнодорожники наводят блеск на вокзалах, принимают новый подвижной состав и готовятся встретить "большую волну".

На вокзале Севастополя пока еще тихо и безлюдно. В зале ожидания гулко звучит эхо шагов, скучает у рамки металлодетектора охрана. Но так будет недолго.

К открытию движения по Крымскому мосту вокзал, которому в будущем году исполнится 145 лет, отреставрировали.

- Восстановили лепнину, отремонтировали фасад и кровлю, оконные группы, - рассказала начальник вокзала Елена Альзоба. - Все максимально сохранено в историческом виде, никаких пластиковых окон и дверей.

Все 40 тысяч квадратных метров вокзального комплекса, состоящего из четырех зданий, приведены в порядок и ждут пассажиров. Завершающий штрих - фонтан в сквере на привокзальной площади - заработает на этой неделе. Севастополь готов принимать даже новые двухэтажные вагоны, но они пока будут ходить только до Симферополя. В таком же отличном состоянии железнодорожная инфраструктура не только у "города русских моряков", но и у всего полуострова.

- Все шесть вокзалов на пути следования пассажирских поездов отремонтированы, - рассказал начальник дирекции обслуживания пассажиров Крымской железной дороги (КЖД) Михаил Куликов. - Ремонт зданий завершен везде, но кое-где еще работаем над требованиями транспортной безопасности и доступностью для маломобильных групп населения.

В Симферополе еще летом заменили плитку на привокзальной площади, очистили знаменитый итальянский дворик от уродливых киосков, обновили теневые навесы на платформах. До конца осени начнется реставрация башни с часами.

В Джанкое также отремонтирован вокзал, а стихийной торговли на перронах, как в былые времена, здесь больше не будет.

Пассажиров в Крым и обратно повезут новые вагоны и локомотивы. Техника уже начала поступать на полуостров. Все вагоны производства тверского завода не требуют никакой дополнительной обкатки. Что же касается тепловозов и электровозов, сейчас локомотивные бригады знакомятся с новой техникой, поскольку она функционально отличается от той, что использовалась на КЖД ранее и уже морально устарела. Семь новых тепловозов ТЭП-70-БС и три электровоза ВЛ-10 уже в Крыму.

- Локомотивы и электровозы куплены Росимуществом и будут приписаны к Крымской железной дороге, - рассказал исполняющий обязанности генерального директора предприятия Алексей Красоткин. - Также для организации движения поездов дальнего следования куплены 166 вагонов разного типа - двухэтажные, купейные и плацкартные.

Пассажирские вагоны для поездов дальнего следования будут включаться в составы постепенно, по мере назначения новых маршрутов. Предварительно планируется курсирование восьми пар поездов в сутки по 11 маршрутам с материка в четыре пункта назначения: Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию. С открытием железнодорожного движения Крымский мост сможет пропускать в течение суток 65 пар поездов в оба направления, включая 45 пассажирских и 20 грузовых.

Пассажиропоток в перспективе может увеличиться до 18 миллионов человек в год, и это не предел. Все будет зависеть от спроса на билеты.

Но самое главное - это пути. За три года в республике капитально отремонтировали 310 километров железной дороги. На крымской земле пассажиров встретят так называемые бархатные рельсы без стыков. Привычный стук колес уйдет в прошлое. Разрешенная скорость движения на всем протяжении от Крымского моста до Севастополя сегодня составляет 100 километров в час и увеличится до 120. Для этого специалистам КЖД пришлось освоить алюминотермитную сварку рельсов и клееболтовое соединение металла. Только представьте, допустимый зазор между рельсами составляет 1 миллиметр.

Сегодня вся железная дорога покрыта надежной сетью мобильной связи, а на опорах смонтированы 505 километров оптоволоконного кабеля. С руководством Крыма КЖД обсуждает перспективный проект создания оператора пригородного сообщения, который займется регулированием движения электричек. Не исключен пуск из Симферополя электропоездов до Краснодара и Анапы. Возможно также в обозримом будущем появятся чартерные поезда из разных уголков России. Вероятнее всего, такая услуга будет востребована в пик курортного сезона.

- Все эти проекты находятся на стадии обсуждения, - пояснил Алексей Красоткин. - Все будет зависеть от востребованности билетов. Технически мы готовы к таким предложениям.

Тем временем

Сейчас КЖД принимает 47 пар поездов в сутки. В том числе 35 пассажирских (электрички) и 12 грузовых. В год перевозит 16 миллионов тонн грузов и 15 миллионов пассажиров.

Кстати

Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесут на июнь 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба минтранса РФ, объяснив смещение сроков необходимостью сохранить открытый в процессе строительства античный археологический памятник, известный как усадьба Манитра. На движение пассажирских поездов эти работы не повлияют. Оно, как и планировалось, начнется в декабре.

Напомним, усадьба Манитра была открыта в 2018 году в процессе прокладки маршрута железнодорожного подхода к мосту на Керченском полуострове. Памятник археологии уникален тем, что не имеет аналогов не только в Крыму, но и во всем Северном Причерноморье. Историки полагают, что усадьба принадлежала кому-то из боспорской знати, возможно членам царской семьи. Площадь раскопок на этом месте превышает 5000 квадратных метров.