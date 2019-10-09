Новости

У посетителя кафе в центре Москвы украли сумку с 30 тысячами евро 12:27
В Иркутске из-за пневмонии и ОРВИ на карантин закрыли гимназию 12:17
Соцработница из Карелии получила 14,5 года за убийство инвалидов 12:17
Россияне оценили уровень стресса и психологических перегрузок 12:14
Максим Акимов возглавил совет директоров "Почты России" 12:13
Пассажир рейса Красноярск - Москва скончался во время полета 12:11
Силуанов: Новые критерии признания граждан резидентами еще не приняты 12:04
Партнер Toyota представил конкурента Suzuki Jimny 12:04
Памела Андерсон поблагодарила президента РФ за выпуск косаток 12:03
В Югре поймали серийного поджигателя жилых домов 12:02
Фармацевты России и Беларуси обсудили актуальные проблемы 12:00
Исследование лавы показало, была ли жизнь на Венере 11:55
В московских парках обновят 318 детских площадок 11:51
Врач рассказал, как победить осеннюю хандру 11:43
В России создали робота-двойника Эйнштейна 11:40
В ижевском зоопарке посетители до смерти закормили олененка резиной 11:39
Дикие козы вызвали кризис на острове в Греции 11:32
Освобожден от должности вице-губернатор Подмосковья 11:30
В Уфе на газопроводе вспыхнул трехметровый факел 11:27
В Петербурге сняли на видео огненный фонтан из-под земли 11:22
Писатель Виктор Кокосов подарил Старорусской библиотеке шесть книг 11:21
Путин и Берлускони встретились в Сочи 11:18
Видео: в аэропорту Чикаго "взбесился" багажный погрузчик 11:08
В Йошкар-Оле на уроке физкультуры умер школьник 11:03
Российско-белорусский исторический атлас выпустят к 75-летию Победы 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
09.10.2019 11:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Семафорам - желтый свет!

Начался обратный отсчет до открытия железнодорожной части Крымского моста
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Крым № 226(7984)
Точная дата начала движения пассажирских поездов по мосту еще неизвестна, но ждать осталось недолго. Вот-вот будет объявлено о начале предварительной продажи билетов, намеченной на один из октябрьских дней. Тогда и выяснится, когда в Крыму встретят первый поезд с материка. В любом случае обратный отсчет 100 предстартовых дней уже начался. Сейчас железнодорожники наводят блеск на вокзалах, принимают новый подвижной состав и готовятся встретить "большую волну".
Планируется курсирование восьми пар поездов в сутки по 11 маршрутам с материка. Фото: Сергей Винник/РГ Планируется курсирование восьми пар поездов в сутки по 11 маршрутам с материка. Фото: Сергей Винник/РГ
Планируется курсирование восьми пар поездов в сутки по 11 маршрутам с материка. Фото: Сергей Винник/РГ

На вокзале Севастополя пока еще тихо и безлюдно. В зале ожидания гулко звучит эхо шагов, скучает у рамки металлодетектора охрана. Но так будет недолго.

К открытию движения по Крымскому мосту вокзал, которому в будущем году исполнится 145 лет, отреставрировали.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Депутаты Госсовета Крыма поедут на поезде из Симферополя в Москву

- Восстановили лепнину, отремонтировали фасад и кровлю, оконные группы, - рассказала начальник вокзала Елена Альзоба. - Все максимально сохранено в историческом виде, никаких пластиковых окон и дверей.

Все 40 тысяч квадратных метров вокзального комплекса, состоящего из четырех зданий, приведены в порядок и ждут пассажиров. Завершающий штрих - фонтан в сквере на привокзальной площади - заработает на этой неделе. Севастополь готов принимать даже новые двухэтажные вагоны, но они пока будут ходить только до Симферополя. В таком же отличном состоянии железнодорожная инфраструктура не только у "города русских моряков", но и у всего полуострова.

- Все шесть вокзалов на пути следования пассажирских поездов отремонтированы, - рассказал начальник дирекции обслуживания пассажиров Крымской железной дороги (КЖД) Михаил Куликов. - Ремонт зданий завершен везде, но кое-где еще работаем над требованиями транспортной безопасности и доступностью для маломобильных групп населения.
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд с журналистами

В Симферополе еще летом заменили плитку на привокзальной площади, очистили знаменитый итальянский дворик от уродливых киосков, обновили теневые навесы на платформах. До конца осени начнется реставрация башни с часами.

В Джанкое также отремонтирован вокзал, а стихийной торговли на перронах, как в былые времена, здесь больше не будет.

Пассажиров в Крым и обратно повезут новые вагоны и локомотивы. Техника уже начала поступать на полуостров. Все вагоны производства тверского завода не требуют никакой дополнительной обкатки. Что же касается тепловозов и электровозов, сейчас локомотивные бригады знакомятся с новой техникой, поскольку она функционально отличается от той, что использовалась на КЖД ранее и уже морально устарела. Семь новых тепловозов ТЭП-70-БС и три электровоза ВЛ-10 уже в Крыму.

- Локомотивы и электровозы куплены Росимуществом и будут приписаны к Крымской железной дороге, - рассказал исполняющий обязанности генерального директора предприятия Алексей Красоткин. - Также для организации движения поездов дальнего следования куплены 166 вагонов разного типа - двухэтажные, купейные и плацкартные.

Пассажирские вагоны для поездов дальнего следования будут включаться в составы постепенно, по мере назначения новых маршрутов. Предварительно планируется курсирование восьми пар поездов в сутки по 11 маршрутам с материка в четыре пункта назначения: Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию. С открытием железнодорожного движения Крымский мост сможет пропускать в течение суток 65 пар поездов в оба направления, включая 45 пассажирских и 20 грузовых.

Пассажиропоток в перспективе может увеличиться до 18 миллионов человек в год, и это не предел. Все будет зависеть от спроса на билеты.

Фото: iStock
Вина "Крымский мост" выпустят к открытию движения поездов через пролив

Но самое главное - это пути. За три года в республике капитально отремонтировали 310 километров железной дороги. На крымской земле пассажиров встретят так называемые бархатные рельсы без стыков. Привычный стук колес уйдет в прошлое. Разрешенная скорость движения на всем протяжении от Крымского моста до Севастополя сегодня составляет 100 километров в час и увеличится до 120. Для этого специалистам КЖД пришлось освоить алюминотермитную сварку рельсов и клееболтовое соединение металла. Только представьте, допустимый зазор между рельсами составляет 1 миллиметр.

Сегодня вся железная дорога покрыта надежной сетью мобильной связи, а на опорах смонтированы 505 километров оптоволоконного кабеля. С руководством Крыма КЖД обсуждает перспективный проект создания оператора пригородного сообщения, который займется регулированием движения электричек. Не исключен пуск из Симферополя электропоездов до Краснодара и Анапы. Возможно также в обозримом будущем появятся чартерные поезда из разных уголков России. Вероятнее всего, такая услуга будет востребована в пик курортного сезона.

- Все эти проекты находятся на стадии обсуждения, - пояснил Алексей Красоткин. - Все будет зависеть от востребованности билетов. Технически мы готовы к таким предложениям.

Тем временем

Сейчас КЖД принимает 47 пар поездов в сутки. В том числе 35 пассажирских (электрички) и 12 грузовых. В год перевозит 16 миллионов тонн грузов и 15 миллионов пассажиров.

Кстати

Открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесут на июнь 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба минтранса РФ, объяснив смещение сроков необходимостью сохранить открытый в процессе строительства античный археологический памятник, известный как усадьба Манитра. На движение пассажирских поездов эти работы не повлияют. Оно, как и планировалось, начнется в декабре.

Напомним, усадьба Манитра была открыта в 2018 году в процессе прокладки маршрута железнодорожного подхода к мосту на Керченском полуострове. Памятник археологии уникален тем, что не имеет аналогов не только в Крыму, но и во всем Северном Причерноморье. Историки полагают, что усадьба принадлежала кому-то из боспорской знати, возможно членам царской семьи. Площадь раскопок на этом месте превышает 5000 квадратных метров.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Строительство моста через Керченский пролив
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал "рецидивом старого" доклад Сената США о влиянии РФ
Российский союз туриндустрии нашел замену Турции
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17
Минпромторг не нашел оснований для роста цен на воду
Блогеры сравнили стоимость продуктов в России и на Украине