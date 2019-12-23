Кот-блогер Мостик выберет занятие после стройки Крымского моста

Самый знаменитый кот России, мостостроитель и единственный в мире блогер Мостик, еще не определился, чем он займется после окончания строительства Крымского моста.

- Мостик - холостяк и карьерист, - рассказали "РГ" в инфоцентре "Крымский мост". - Он еще задержится на Крымском мосту на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов. Коту уже поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве. Он рассмотрит их и примет решение, когда полностью завершит работу в Керченском проливе.

Мостика подбросили в городок строителей в первые дни начала проекта. Рабочие приютили рыжего котенка и с тех пор он жил на "стройке века", став ее талисманом. Ему первому доверили проверить качество асфальта на автомобильной части транспортного перехода и проинспектировать качество укладки железнодорожных путей. При этом Мостик был не только строителем-инспектором, но и меценатом крымских музеев. Средства от продажи сувениров с изображением кота-мостостроителя шли на пополнение фондов керченских музеев. Также Мостик - единственный в мире кот-блогер. Его посты читают в 50 странах мира, а газета The Washington Post посвятила ему публикацию. Интересно, что за годы карьеры рыжий котенок вырос до начальника отдела.

- На стройке у Мостика есть свой отдел, - рассказали в инфоцентре. - Он руководит "Котмостнадзором". Вместе с ним стройку инспектируют чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.

Компания мостостроителей запечатлена на одной из опор.