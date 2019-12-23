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23.12.2019 15:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин открыл движение поездов в Крым

Текст: Кира Латухина (станция Тамань)

По приезду на станцию Тамань президент принял участие в праздничном митинге по случаю открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив и дал старт отправке первого состава из Санкт-Петербурга в Севастополь. В прямом эфире собравшиеся наблюдали, как тронулся с перрона скорый поезд номер 7, состоящий из 17 вагонов с 530 пассажирами.

Мост в Крым - самый протяженный в России и Европе, 19 километров. Автомобильную часть Путин также открывал лично, в мае прошлого года, за рулем "Камаза", причем работы были завершены досрочно - с семимесячным опережением. В октябре мост открыли для грузовиков.

Фото: Poccия24 / youtube.com
Путин в кабине машиниста отправился на поезде по Крымскому мосту

"В добрый час", - напутствовал глава государства первый состав. Руководитель компании-перевозчика Александр Ганов отметил большую популярность маршрута. "Первые дни мы продавали три билета в каждую минуту. И сегодня поезда активно грузятся в обоих направлениях", - сказал он. Продано уже свыше 57 тысяч билетов с горизонтом продаж 60 дней.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь стартовал с Московского вокзала в 14:00. Время в пути составит 43,5 часа. Билеты стоят от 3500 рублей. Из Москвы в Симферополь поезд отправится 24 декабря. "Таврия" стартует с Казанского вокзала, время в пути составит 33 часа. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив 25 декабря.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив

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