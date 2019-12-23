Путин открыл движение поездов в Крым

По приезду на станцию Тамань президент принял участие в праздничном митинге по случаю открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив и дал старт отправке первого состава из Санкт-Петербурга в Севастополь. В прямом эфире собравшиеся наблюдали, как тронулся с перрона скорый поезд номер 7, состоящий из 17 вагонов с 530 пассажирами.

Мост в Крым - самый протяженный в России и Европе, 19 километров. Автомобильную часть Путин также открывал лично, в мае прошлого года, за рулем "Камаза", причем работы были завершены досрочно - с семимесячным опережением. В октябре мост открыли для грузовиков.

"В добрый час", - напутствовал глава государства первый состав. Руководитель компании-перевозчика Александр Ганов отметил большую популярность маршрута. "Первые дни мы продавали три билета в каждую минуту. И сегодня поезда активно грузятся в обоих направлениях", - сказал он. Продано уже свыше 57 тысяч билетов с горизонтом продаж 60 дней.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь стартовал с Московского вокзала в 14:00. Время в пути составит 43,5 часа. Билеты стоят от 3500 рублей. Из Москвы в Симферополь поезд отправится 24 декабря. "Таврия" стартует с Казанского вокзала, время в пути составит 33 часа. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив 25 декабря.