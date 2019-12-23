Путин заявил о планах реализации подобных Крымскому мосту проектов

Россия способна реализовать самые грандиозные проекты, такие, как Крымский мост, и продолжит их делать в будущем. Причем на основе собственной технологической базы. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на митинге на железнодорожной станции Тамань. Сюда глава государства приехал на рельсовом автобусе по Крымскому мосту.

В прямом эфире собравшиеся вместе с президентом наблюдали, как тронулся с перрона первый состав - "Таврия" из 17 вагонов с 530 пассажирами. Глава государства запустил регулярное движение.

"Приятное и очень важное событие, оно важно для всей страны", - заявил Владимир Путин. "Такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, будут влиять на всю экономику", - подчеркнул он.

"Мы не запускаем его сначала, а восстанавливаем движение", - продолжил президент, напомнив, что 145 лет назад состав впервые отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь. Движение прерывалось всего три раза - во время октябрьской революции, Великой Отечественной войны и в 2014 году. "Но вы восстановили, правда, по другому, но надежному, крепкому маршруту", - обратился к рабочим глава государства и поздравил всех с этим большим событием.

Миллионы автомобилей уже проехали по автомосту, а по железнодорожному в следующем году планируется перевезти 14 млн пасссажиров и 13 млн тонн груза. "Но важнее, что вы своей работой, талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такого уровня проекты", - заявил Путин. Причем на основе своей собственной технологической базы, добавил он.

"Это вселяет без преувеличения в каждом из нас уверенность, что и другие подобного рода проекты мы обязательно будем делать в будущем", - подчеркнул президент.