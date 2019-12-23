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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин заявил о планах реализации подобных Крымскому мосту проектов

Текст: Кира Латухина ( станция Тамань)
Фото: Константин Завражин
Россия способна реализовать самые грандиозные проекты, такие, как Крымский мост, и продолжит их делать в будущем. Причем на основе собственной технологической базы. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на митинге на железнодорожной станции Тамань. Сюда глава государства приехал на рельсовом автобусе по Крымскому мосту.

В прямом эфире собравшиеся вместе с президентом наблюдали, как тронулся с перрона первый состав - "Таврия" из 17 вагонов с 530 пассажирами. Глава государства запустил регулярное движение.

"Приятное и очень важное событие, оно важно для всей страны", - заявил Владимир Путин. "Такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, будут влиять на всю экономику", - подчеркнул он.

Фото: Илья Изотов/РГ
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"Мы не запускаем его сначала, а восстанавливаем движение", - продолжил президент, напомнив, что 145 лет назад состав впервые отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь. Движение прерывалось всего три раза - во время октябрьской революции, Великой Отечественной войны и в 2014 году. "Но вы восстановили, правда, по другому, но надежному, крепкому маршруту", - обратился к рабочим глава государства и поздравил всех с этим большим событием.

Миллионы автомобилей уже проехали по автомосту, а по железнодорожному в следующем году планируется перевезти 14 млн пасссажиров и 13 млн тонн груза. "Но важнее, что вы своей работой, талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такого уровня проекты", - заявил Путин. Причем на основе своей собственной технологической базы, добавил он.

"Это вселяет без преувеличения в каждом из нас уверенность, что и другие подобного рода проекты мы обязательно будем делать в будущем", - подчеркнул президент.

Путин в кабине машиниста отправился на поезде по Крымскому мосту

Текст: Кира Латухина (Анапа)
Президент Владимир Путин стал первым, кто проехал по железнодорожному Крымскому мосту, причем в кабине машиниста.

Глава государства прилетел в Анапу, оттуда отправился в Керчь, сел в специальный поезд, состоящий из нескольких вагонов, и поехал в Тамань.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Президент сел в кабину поезда и дал старт движению состава. По дороге Владимир Путин общается с мостовиками.

По приезду президент примет участие в праздничном митинге по случаю открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Мост в Крым - самый протяженный в России и Европе, длиной 19 километров. Автомобильную часть моста Путин также открывал лично, за рулем "Камаза", причем работы были завершены досрочно - с семимесячным опережением.

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