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23.12.2019 13:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Видеотрансляция: Путин открывает железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, по которой будут курсировать поезда с материковой части России на полуостров и обратно.

Как передает РИА Новости, поезд с президентом отправился из Керчи в Тамань, где глава государства примет участие в церемонии. Перед ее началом Владимир Путин решил лично проехать по этому пути.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Строительство железнодорожной части Крымского моста уместили в 147 секунд

Первый поезд "Таврия" отправится в Севастополь сегодня из Санкт-Петербурга. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Он прибудет в крымский город 25 декабря в 9:25. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Открытия железнодорожного сообщения по мосту ждали с самого начала его строительства - с 2015 года. По сути, это отдельный новый железнодорожный мост, идущий параллельно автомобильному. С 1 июня 2020 года мост откроют для грузовых поездов.

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