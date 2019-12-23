Видеотрансляция: Путин открывает железнодорожное движение по Крымскому мосту

Как передает РИА Новости, поезд с президентом отправился из Керчи в Тамань, где глава государства примет участие в церемонии. Перед ее началом Владимир Путин решил лично проехать по этому пути.

Первый поезд "Таврия" отправится в Севастополь сегодня из Санкт-Петербурга. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Он прибудет в крымский город 25 декабря в 9:25. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Открытия железнодорожного сообщения по мосту ждали с самого начала его строительства - с 2015 года. По сути, это отдельный новый железнодорожный мост, идущий параллельно автомобильному. С 1 июня 2020 года мост откроют для грузовых поездов.