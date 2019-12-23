Челябинец арестован за убийство новорожденного сына из-за плача

Житель Челябинска арестован по обвинению в убийстве своего новорожденного сына.

По версии правоохранительных органов, вечером 19 декабря пьяный 29-летний отец разозлился из-за того, что младенец кричал и плакал, несколько раз ударил сына и бросил на пол. Ребенок погиб.

Челябинцу предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Свою вину фигурант признал.

"По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. Расследование продолжается", - сообщили в пресс-службе регионального СК.