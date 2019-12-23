Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.12.2019 15:18
Рубрика: Легковые авто

Renault отзывает в России все кроссоверы Kaptur

Текст: Валерий Карташов

"Рено Россия" объявила об отзывной кампании российской модели Kaptur. Как сообщает Росстандарт, во время движения у автомобилей может внезапно открыться капот по причине обрыва петли замка капота.

Всего отзыву подлежат 78 461 автомобиль - это вообще весь объем продаж этой модели с начала ее производства.

Фото: Пресс-служба Kia.
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: стала известна цена кроссовера Seltos

Официальные дилеры французской марки обязаны оповестить владельцев неисправных кроссоверов о необходимости предоставить машины для переустановки петли и замены замка капота. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно.

Напомним, в нынешнем году Renault уже отзывала 3 600 автомобилей Logan, Sandero и Dokker из-за проблем с подушкой безопасности и 19 200 автомобилей Duster и Dokker из-за проблем с тормозами.

Кроссовер Kaptur выпускается на заводе Renault в Москве. Диапазон цен 945 000 рублей - 1 354 990 рублей. По итогам 11 месяцев 2019 года продажи Renault Kaptur составили 23 696 автомобилей. Модель занимает седьмое место в рейтинге самых популярных SUV в России за отчетный период.

Если хочется легенду: покупаем 25-летний Mercedes-Benz W124
Испытано на себе: Обозреватель "РГ" проинспектировал трассу М-11
#Renault