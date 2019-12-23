Сбербанк планирует отменить "банковский роуминг" к середине 2020 года

Сбербанк может отменить "банковский роуминг" в середине 2020 года. Об этом президент Сбербанка Герман Греф рассказал в интервью телеканалу Россия 24.

"Мы уже тестируем схему в одном из регионов. Будем тестировать еще другие схемы изменения комиссионных платежей. Думаю, к середине года внедрим промышленное решение", - заключил Герман Греф.

Напомним, что закон об отмене комиссий за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах, недавно подписал президент России Владимир Путин. Закон вступит в силу через полгода после опубликования.