Завершающий рывок в подготовке "дорожных карт" в Союзном государстве свидетельствует о приближающемся успешном финише. Уже согласован практически весь белорусско-российский интеграционный пакет, заявил 23 декабря на приеме в посольстве России в Минске первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой.

По мнению члена белорусского кабинета министров, слова которого цитирует БЕЛТА, осталось всего несколько вопросов, решение по которым, как ожидается, будет найдено в ближайшие дни. Он выразил уверенность в том, что будет подобрано время, чтобы "лидеры в торжественной обстановке подписали или парафировали" двусторонний документ. Это, по его словам, "даст абсолютно беспрецедентный импульс развитию отношений".

Давая оценку проделанной в истекшие месяцы работе экспертной группы двух стран, первый вице-премьер признал, что первоначально она шла достаточно сложно. По его мнению, в этом не было ничего удивительного. Особенно с учетом геополитической ситуации, в результате которой Российская Федерация "столкнулась по сути с беспрецедентным внешним давлением и была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, налоговый маневр, политика импортозамещения", - пояснил содержание переговорного процесса Крутой.

Отметив предновогоднюю атмосферу, которая царит в российской миссии, первый вице-премьер признал, что с учетом численности приглашенных гостей, это один из самых масштабных праздников, на которых ему приходилось бывать. "Если это все сторонники интеграции, готовые и дальше развивать положения нашего Договора о Союзном государстве, новой программы, то это супер", - заметил белорусский политик.

Впрочем, доля юмора прозвучала и в адрес Дмитрия Крутого из уст российского посла Дмитрия Мезенцева, отмечает агентство. Говоря о работе белорусско-российской рабочей группы по развитию интеграции, которую возглавляют первый вице-премьер Беларуси и министр экономического развития России Максим Орешкин, дипломат обратил внимание на вошедшее в обиход сокращенное название переговорного формата - "группа Крутой-Орешкин". "Мы немного улыбаемся, зная русский язык: Крутой-Орешкин или Орешкин-Крутой", - заметил с улыбкой посол.

Но ни на одном заседании группы, подчеркнул он, никогда не было отступления от атмосферы товарищества и взаимопонимания. "Ни на одном самом остром заседании. Такой фундамент не только в работе комиссии", - заверил гостей Дмитрий Мезенцев.