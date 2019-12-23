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Рубрика: Власть

У границ России частота полетов боевых самолетов НАТО увеличилась вдвое

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов . Фото: Виталий Невар/ТАСС Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов . Фото: Виталий Невар/ТАСС
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов . Фото: Виталий Невар/ТАСС

В 2019 году интенсивность полетов самолетов-разведчиков НАТО у российских границ увеличилась более чем на треть, а боевых самолетов альянса - вдвое. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Фото: Ольга Балашова/РИА Новости
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В прошлом году было зафиксировано 578 самолетов-разведчиков различных классов вдоль морских и сухопутных границ России, а в этом - более 800. "Аналогичный показатель активности боевых самолетов вырос за тот же период вдвое - счет идет на пятую сотню", - заявил Носатов в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда". По его словам, такая активность вынуждает летчиков морской авиации Балтийского флота подниматься в воздух несколько раз в день.

Адмирал также сообщил, что в текущем году у границ России страны НАТО провели около 300 военных учений различного уровня, в числе которых "Baltops-2019", "Baltic Protec­tor-2019" и "Northern Coasts-2019" в акватории Балтийского моря. Любая военная деятельность Североатлантического альянса отслеживается средствами Балтфлота. "Могу ответственно сказать, что Балтийский флот располагает достаточными силами и средствами для отражения любой возможной агрессии", - отметил Носатов.

Ранее сообщалось, что с момента возвращения Крыма в состав России, российские военные обнаружили более тысячи разведывательных беспилотников недалеко от полуострова. Ежегодно разведывательная деятельность у южных границ нарастает. В среднем за год дежурные силы ПВО фиксируют около 250 разведывательных летательных аппаратов.

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