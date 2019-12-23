В номере "Российской газеты" от 23 декабря было опубликовано выступление президента Владимира Путина на саммите СНГ в Санкт-Петербурге. В нем глава государства привел выдержки из 17 исторических документов, которые наглядно свидетельствовали о том, кто, когда и как подталкивал фашистскую Германию ко Второй мировой войне. На саммите СНГ и в ходе ежегодной пресс-конференции президент также напомнил о резолюции Европарламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", которая приравняла советский режим к нацизму. Сегодня ученые и политики продолжают разговор на темы, поднятые главой государства.