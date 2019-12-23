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Рубрика: В мире

Укравший книгу про Казанову посол Мексики в Аргентине уволился

Посол Мексики в Аргентине 76-летний Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра, уличенный в краже биографии Казановы из книжного магазина, уволился по состоянию здоровья и проходит неврологическое лечение.

Фото: iStock
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Об этом сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард. В своем Twitter он отметил, что Рикардо Валеро - большая личность, и пожелал ему скорейшего выздоровления, пишет РИА Новости.

Напомним, в начале декабря охрана задержала посла при попытке вынести из книжного магазина биографию Джакомо Казановы стоимостью менее десяти долларов. Эта история попала в местные СМИ вместе с видеокадрами инцидента, запечатленными камерами наблюдения. Эбрард назвал нечестное поведение недопустимым и отозвал посла в Мексику.

Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра перенес в 2012 году операцию на головном мозге. После этого он уверенно демонстрировал признаки восстановления мозговой активности. Однако лечащий врач подозревает, что могли произойти изменения в структуре и функционировании мозга.

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