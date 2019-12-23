Управделами президента Беларуси отчитался об итогах работы

Позитивная динамика работы белорусских предприятий, подчиненных управлению делами президента РБ, констатировалась в ходе встречи Александра Лукашенко 23 декабря с руководителем хозяйственной структуры Виктором Шейманом, сообщает пресс-служба главы государства.

Докладывая о предварительных итогах года в работе организаций и предприятий, руководитель управделами констатировал, что "результаты лучше, чем годом ранее". Шейман назвал и конкретные цифры, согласно которым "ожидаемая выручка от реализации продукции составит более 1,8 млрд белорусских рублей, а оборот внешней торговли товарами и услугами - более $300 млн". В три раза сокращено и количество убыточных предприятий, уточнил он.

В работе управления в уходящем году, доложил Виктор Шейман, появились и новые направления, в числе которых он выделил серийное производство пластиковых лыж. Учитывая то, что докладчик курирует и африканский вектор сотрудничества Беларуси, во время встречи у президента обсуждался ход строительства ряда совместных предприятий.

Александр Лукашенко отдельно отметил напряженную работу управления делами президента в период новогодних праздников. "Спрос в это время, если можно так сказать, на президента очень большой. Но это приятные хлопоты, хоть и физически это нагрузка большая", - признался он, напомнив и о традиционных мероприятиях государственного масштаба, к примеру, о благотворительной акции "Наши дети", так и новых. В числе последних президент выделил Венский бал, который планируется провести во Дворце Независимости в субботу, 28 декабря, с участием австрийских партнеров.