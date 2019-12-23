Уровень воды в Венеции достиг критического уровня

Уровень воды в Венеции поднялся на 144 сантиметра выше нормы из-за сильных осадков. В результате туристам и жителя городам приходиться передвигаться по помостам.

В понедельник утром мэрия Венеции предупреждала о риске подъема воды выше критического уровня, напоминает "Газета.Ru".

Власти прогнозировали, что уровень воды поднимется до 150 см над уровнем моря.

Как ранее сообщала "РГ", туристы исключили Венецию из списка поездок на Новый год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи сократились на 45 процентов.