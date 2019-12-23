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23.12.2019 17:06
Рубрика: В мире

Уровень воды в Венеции достиг критического уровня

Уровень воды в Венеции поднялся на 144 сантиметра выше нормы из-за сильных осадков. В результате туристам и жителя городам приходиться передвигаться по помостам.

В понедельник утром мэрия Венеции предупреждала о риске подъема воды выше критического уровня, напоминает "Газета.Ru".

Отельеры Венеции забили тревогу из-за бегства туристов

Власти прогнозировали, что уровень воды поднимется до 150 см над уровнем моря.

Как ранее сообщала "РГ", туристы исключили Венецию из списка поездок на Новый год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи сократились на 45 процентов.

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