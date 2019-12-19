Туристы исключили Венецию из списка поездок на Новый год

После ноябрьского наводнения Венеция столкнулась с серьезной проблемой - туристы не бронируют номера в отелях на Рождество и Новый год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи сократились на 45 процентов.

"Иностранцы думают, что вся Венеция была покрыта двухметровой толщей воды, когда видят в новостях, что максимальный уровень воды в городе поднимался до отметки 187 сантиметров. Но на той же площади Сан-Марко можно было спокойно гулять, надев резиновые сапоги. Для прогулок по Венеции баллоны для дайвинга не нужны", - шутит глава Ассоциации работников туризма области Венето Марко Миккьелли.

По его словам, город сейчас в полном порядке: "все очищено и восстановлено". Из 400 отелей сейчас не работают максимум 10.

В интервью РИА Новости Миккьели подчеркнул, что проблема с загрузкой отелей отмечается не только в предрождественский период. Не спешат туристы бронировать номера и на февраль, когда проходит традиционный карнавал.