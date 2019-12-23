22 декабря в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева отметили 80-летие со дня рождения многолетнего руководителя Центра, всемирно известного кардиохирурга, академика РАН Лео Антоновича Бокерия. На втором этаже центра в тот день собрался без преувеличения весь цвет российской и не только российской медицины.

Что ни гость, то громкое имя. А еще - и это тоже традиция Бакулевского - на торжестве и рядовые сотрудники Центра. Лео Антонович любит повторять: "Мы все вместе, все делаем одно общее дело". И дело это святое: спасение тех, кто попал в сердечно-сосудистую беду.

На празднике сердца - и это тоже традиция - побывали представители "РГ". У нас давняя дружба с Бакулевским, с Лео Антоновичем, который наш постоянный автор и эксперт.