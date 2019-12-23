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23.12.2019 13:20
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали про ответ на санкции против "Северного потока-2"

Текст: Кира Латухина
Санкции США, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2", неприемлемы, но препятствием они не станут. И без ответа тоже не останутся. Об этом заявили в Кремле.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Ситуация анализируется.... Основная цель анализа - завершение строительства трубопровода", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках строительства и возможности замены подрядчика.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Подобные санкции неприемлемы, - оценил представитель Кремля. - Мы, конечно же, надеемся, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта".

"В любом случае, подобные шаги не остаются без взаимности. Каким образом и когда это будет сделано - вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам", - уточнил Песков. Пока что об этом говорить рано.

Напомним, что санкции США направлены против газопроводов "Северный поток -2" и "Турецкий поток". Компания Allseas, которая занимается укладкой труб для "Северного потока - 2", приостановила работы.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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