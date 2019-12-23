В Кремле рассказали про ответ на санкции против "Северного потока-2"

"Ситуация анализируется.... Основная цель анализа - завершение строительства трубопровода", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках строительства и возможности замены подрядчика.

"Подобные санкции неприемлемы, - оценил представитель Кремля. - Мы, конечно же, надеемся, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта".

"В любом случае, подобные шаги не остаются без взаимности. Каким образом и когда это будет сделано - вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам", - уточнил Песков. Пока что об этом говорить рано.

Напомним, что санкции США направлены против газопроводов "Северный поток -2" и "Турецкий поток". Компания Allseas, которая занимается укладкой труб для "Северного потока - 2", приостановила работы.