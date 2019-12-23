На этой неделе в Москве Светлана Захарова и Вадим Репин впервые покажут свой уникальный проект, Мариинский театр исполнит "Аиду", Сергей Полунин представит "Красную Шапочку", а Константин Хабенский и Юрий Башмет сыграют "Калигулу" и "Карнавал животных".

Кто играет: Светлана Захарова, Вадим Репин, Михаил Лобухин, Денис Савин, Якопо Тисси, Слава Лопатин, Денис Родькин, Камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина.

Что играет: Н. Паганини - Венецианский карнавал, А. Глазунов - Адажио из балета "Раймонда", К. Сен-Санс - Интродукция и рондо-каприччиозо, Г. Ф. Гендель - Progetto, И. Фролов - Дивертисмент для двух скрипок и оркестра, Б. Моретти - Караваджо, П. Сарасате - "Цыганские напевы", К. Сен-Санс - "Умирающий лебедь", Ж. Массне - "Размышление", А. Баццини - Фантастическое скерцо, "Хоровод духов".

Почему идти: Вместе в жизни, вместе на сцене - лейтмотив этого вечера. Светлана Захарова и Вадим Репин впервые покажут в Москве совместный проект "Па де де на пальцах и для пальцев", уже ставший сенсацией в Европе. Прима-балерина Большого театра и выдающийся скрипач давно мечтали сделать программу, где скрипка играла бы важнейшую роль в раскрытии балетных образов. И вот мечта сбылась: выразительные номера, в которых музыка и движение неразрывно связаны между собой, где нашлось место и захватывающей драме, и искрометному юмору, и трепетной любви.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 28 декабря; 2 000 - 25 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Симфонический оркестр и хор Мариинского театра (дирижер Валерий Гергиев), солисты Татьяна Сержан, Екатерина Семенчук, Ованес Айвазян, Роман Бурденко, Михаил Петренко, Михаил Колелишвили, Ирина Матаева, Михаил Макаров.

Что играет: Дж. Верди - "Аида" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: Один из величайших оперных шедевров прозвучит в эталонном исполнении. Операманы, не слышавшие прежде сопрано Татьяну Сержан (есть ли такие?) будут поражены в самое сердце дивным тембром и великолепными актерскими данными солистки Мариинского театра. В "Аиде" Сержан дает волю своим эмоциям настолько, что этого энергетического заряда хватило бы еще на добрый десяток вердиевских опер! А ведь вместе с ней на сцену Зала им. Чайковского также выйдут Екатерина Семенчук, Роман Бурденко и другие мариинские звезды первой величины. Ну и, конечно, маэстро Гергиев, способный направить эту бурю эмоций в единственно верное русло.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 24 декабря; 2 000 - 6 600 руб.

Фото: "Фонд Валерия Гергиева"

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солист Бехзод Абдураимов.

Что играет: С. Рахманинов - Концерт №2 для фортепиано с оркестром, П. Чайковский - фрагменты из балета "Щелкунчик".

Почему идти: "Я хочу, чтобы в моей музыке находили успокоение и подпору", - писал Чайковский. Именно это несет людям музыка "Щелкунчика", проникнутая верой в добро, благородством и человечностью. Не случайно эта балетная сюита с давних пор прописалась в новогодних концертах оркестра Мариинского театра. В праздничной программе заявлен и другой классический хит - Концерт №2 для фортепиано с оркестром Рахманинова. Солировать в нем будет Бехзод Абдураимов - "узбекский Горовиц", как его называет мировая музыкальная пресса. А поэтичность и красоту рахманиновской оркестровки раскроет маэстро Гергиев - пожалуй, как никто другой из дирижеров своего поколения.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 28 декабря; 4 000 - 7 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Сергей Полунин, Лаура Фернандес.

Что играет: Балет "Красная Шапочка".

Почему идти: Концертный зал "Зарядье" все чаще становится премьерной площадкой для прославленных оркестров и солистов со всего мира. На этот раз здесь впервые будет показал балет английского хореографа Росса Фредди Рея на музыку Константина Рихтера "Красная Шапочка". Харизматичный танцовщик Сергей Полунин, чья энергетика буквально завораживает зрителей, предстанет в одной из главных ролей в шоу, где сказочная история имеет серьезный подтекст, а классический балет "с пуантами и па-де-де" уравновешен современной музыкой и сценографией.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 29 и 30 декабря (начало в 14.00 и 19.00); 2 500 - 8 000 руб.

Фото: "Россия К"

Кто играет: Инна Деменкова, Анна Шаповалова, Анастасия Тараторкина, Евгения Бабич, Александра Шмид, Сергей Кузьмин, Валерий Макаров, Михаил Широченко, Станислав Ли и Борис Жуков в сопровождении Симфонического оркестра Центра оперного пения Галины Вишневской (дирижер Феликс Коробов).

Что играет: Гала-концерт "Большая опера - 2019".

Почему идти: Шестой сезон телепроекта "Большая опера" подходит к концу. Близок час, когда жюри и многомилионная телевизионная аудитория определят победителя. А пока на сцену Большого зала Консерватории выйдет великолепная десятка финалистов нынешнего сезона, а также победители прошлых шоу и звездные гости - Екатерина Семенчук, Аида Гарифуллина и Вероника Джиоева. У всех участников этого гала-концерта разные голоса и разные образы, но одна общая любовь - к опере. Которая благодаря им и становится Большой для миллионов телезрителей

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 27 декабря; 1 000 - 8 000 руб.

Фото: "МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Константин Хабенский, Юрий Башмет и Камерный ансамбль "Солисты Москвы". В концерте принимают участие Ксения Башмет и Михаил Мордвинов.

Что играет: А. Камю - "Калигула" (отрывки из пьесы), Ф. Шуберт - квартет "Смерть и девушка" (переложение Г. Малера для струнного оркестра), К. Сен-Санс - сюита "Карнавал животных".

Почему идти: "Литературно-музыкальный эксперимент", как назвали свою программу Константин Хабенский и Юрий Башмет, соединяет вроде бы несоединимое: пьесу писателя-экзистенциалиста Альбера Камю "Калигула" и сочинение композитора-романтика Франца Шуберта "Смерть и девушка". Некоторых это может шокировать, но тем интереснее наблюдать за взаимодействием выдающегося музыканта и замечательного актера. А усилит эффект синергии музыкальный путеводитель по зоопарку "Карнавал животных", где Хабенский и Башмет демонстрируют не только яркий исполнительский талант, но и недюжинное чувство юмора.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 27 декабря; 1 500 - 3 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Даниэль Райскин), солист Борис Березовский.

Что играет: С. Рахманинов - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, П. Чайковский - Сюита из музыки балета "Лебединое озеро".

Почему идти: Второй фортепианный концерт Рахманинова и "Лебединое озеро" Чайковского известны в сотнях интерпретаций: оба сочинения отмечены той высокой простотой, в которой кроется главный секрет русской классики. Российский Национальный молодежный симфонический оркестр, в котором собралась новая оркестровая элита страны, и пианист экстра-класса Борис Березовский блестяще передадут очарование мелодий и ярчайшую образность обоих шедевров.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 25 декабря; 3 000 - 7 000 руб.

Фото: "Русская Филармония"/ tMotion

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Фабио Мастранджело), солисты Дарья Зыкова, Сергей Писарев и другие.

Что играет: Шоу "Новый год со звездами".

Почему идти: За несколько дней до Нового года оркестр "Русская филармония" устроит для своих поклонников ослепительный музыкальный фейерверк. Тут вам и классические хиты, и эстрадные шлягеры, популярные инструментальные и вокальные номера - разные по жанру, но одинаково искрометные. Предпраздничное настроение зрителям обеспечат неистощимый на выдумку маэстро Фабио Мастранджело, солистка Большого театра Дарья Зыкова, солист Лейпцигской оперы Сергей Писарев и другие участники шоу. Особую энергетику новогоднему концерту придаст то, что он ночной: ведь ночь, как известно, время волшебства.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 28 декабря (начало в 22.30); 1 000 - 4 500 руб.