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23.12.2019 10:33
Рубрика: Видео

Видео: оторвавшееся у грузовика колесо чуть не раздавило легковушку

Текст: Вадим Давыденко

Если в США почти треть века популярно "Колесо фортуны", в котором гости передачи могут испытать свою удачу, выиграв деньги и различные призы, то в Китае в топе новостей сегодня - "колесо невезения", которое чуть не убило водителя легковой машины. Вернее, два спаренных колеса.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Судя по видео с камеры наблюдения, инцидент произошел ночью на оживленной трассе. По непонятной причине у грузовика на полном ходу оторвалась правая задняя пара колес и, согласно законам физики, стремительно укатилась на правую обочину. Инцидент можно было бы считать исчерпанным, если бы спаренные колеса не врезались с размаху в столб и от него по-бильярдному не срикошетили назад на трассу. Невероятное стечение обстоятельств, но бывалые водители подтвердят, что на дороге и не такое случается...

Вернувшись на трассу, колеса обрушились на капот спокойно ехавшей белой легковушки, изрядно помяв кузов и вдавив в салон лобовое стекло. По словам очевидцев, водитель отделался синяками и это, надо признать, самый легкий из всех возможных для него исходов аварии. Далеко ли уехал потерявший колеса грузовик - в новостях не сообщается.

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