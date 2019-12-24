АвтоВАЗ снова прекратил выпуск пикапов ВАЗ-2329

Компания АвтоВАЗ сняла с производства модель ВАЗ-2329 - это пикап на базе Lada 4x4 с полуторной кабиной, цельноштампованной боковиной и несущей конструкцией кузова. Производство модели велось совместными усилиями АвтоВАЗа и независимой от него компании "Супер-Авто".

Последние экземпляры ВАЗ-2329 собрали около года назад, еще несколько месяцев после машина присутствовала в каталоге на сайте АвтоВАЗа в разделе спецавтомобилей. Официально АвтоВАЗ не объявлял о прекращении производства ВАЗ-2329, но маловероятно, что оно возобновится, сообщает Drom.ru со ссылкой на свои источники на заводе.

По состоянию на конец 2019 года в наличии таких новых пикапов у дилеров нет. Новое предложение от "Супер-Авто" - ВАЗ-2329, подвергнутые глубокому капремонту (реновации). Ранее выпущенные машины полностью восстанавливаются с использованием новых деталей и агрегатов, их кузова покрываются полимерным составом Raptor со стойкой к царапинам шероховатой поверхностью.

Еще одна особенность "капремонтных" автомобилей - мотор увеличенного объема и мощности: 1,8 л и 93 л.с. вместо стандартных 1,7 л и 83 л.с. Цена реновированных ВАЗ-2329 - от 650 000 рублей, гарантия на них дается 6 месяцев. Это чуть дешевле, чем стоили новые пикапы.

ВАЗ-2329 выпускался с 1995 года. Эту модель уже снимали с производства - в конце 2015 года она пала жертвой реорганизации производства, проводившейся тогдашним директором АвтоВАЗа Бу Андерссоном. Андерссон закрыл опытно-промышленное производство (ОПП), где штамповали и сваривали кузова ВАЗ-2329.

В начале ноября 2016 года сборку пикапов возобновили, тогда пресс-штампы и сварочные кондукторы на ВАЗ-2329 расконсервировали и перенесли на основную площадку АвтоВАЗа. Сварку и окраску кузовов стали вести на третьей конвейерной линии автогиганта, затем их отгружали для окончательной сборки тольяттинской фирме "Супер-Авто".

"Супер-Авто" рассчитывала собирать до 2000 пикапов в год и хотела активно расширять их гамму. В частности, должны были появиться две битопливные версии: одна - с ГБО под пропан-бутан (сжиженный нефтяной газ), вторая - с ГБО под метан (сжатый природный газ). Планировалась даже модификация с дизельным двигателем иностранного производства - специально для нужд Минобороны. В настоящее время проект по производству и развитию гаммы пикапов ВАЗ-2329 приостановлен.

"Это было решение правления АвтоВАЗа - прекратить поставку сборочных комплектов ВАЗ-2329 в адрес "Супер Авто Холдинга". Мотивы неизвестны, поскольку руководство АвтоВАЗа от любых пояснений отказывается", - цитирует Drom.ru собственный источник на АвтоВАЗе.

Гарантийная и сервисная поддержка покупателям пикапов продолжает оказываться.

Отметим, что на базе Lada 4x4 выпускаются и альтернативные пикапы полурамной конструкции. Их производством занимается дочерняя фирма АвтоВАЗа - "ВИС-Авто". Модель с одинарной кабиной носит индекс ВИС-2346, с полуторной - ВИС-23461. Производство пикапов "ВИС-Авто" не прерывалось и продолжается.