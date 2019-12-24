АвтоВАЗ уходит в отпуск с 25 декабря

АвтоВАЗ объявил о том, что уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 25 по 31 декабря 2019 года.

Как говорится в сообщении российского автогиганта, компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит широкий выбор для покупателей Lada в период корпоративного отпуска и праздников.

9 января 2020 года, с окончанием общероссийских новогодних каникул, АвтоВАЗ возобновит производственную деятельность.

В отпускные недели на предприятиях компании продолжится плановая модернизация оборудования и будут проведены работы по улучшению условий труда сотрудников.

АвтоВАЗ в 2019 году выпустил новые модели и модификации во всех пяти семействах автомобилей Lada.

В России по итогам 11 месяцев нынешнего года самой популярной моделью АвтоВАЗа стала Lada Granta. С января по ноябрь компания продала 121 260 таких автомобилей. Эта цифра на 29,3% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Всего за 11 месяцев в нашей стране АвтоВАЗ реализовал 326 654 машины Lada. Это на 0,6% больше показателей 2018 года.