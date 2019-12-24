Эндокринолог рассказал, сколько воды нужно пить на самом деле

Сколько чистой воды должен пить человек в течение дня - это повод для разных дискуссий. Одни считают, что чем больше, тем лучше. Другие наоборот настаивают на том, что чрезмерное употребление воды опасно. Нейроэндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин рассказал, как правильно определить свою норму.

Главный критерий, который заложен в человеческий организм изначально - это чувство жажды. Пить нужно тогда, когда хочется, и столько, сколько хочется. Сбой точности настройки этого сигнала происходит у очень немногих. Как правило, это пациенты с органическими повреждениями мозга, тяжелыми психиатрическими болезнями.

Разработанные формулы употребления воды необходимы именно для таких случаев. Если человек понуждает себя пить больше воды вопреки жажде, то это безопасно тогда, когда у него здорова сердечно-сосудистая система и почки, сообщает KP.Ru. А вот то, что необходимые микроэлементы и витамины вымываются с большим количеством воды - это заблуждение.

Рекомендация заменять стаканом воды чувство голода ошибочна, говорит Юрий Потешкин. Неудовлетворенное чувство голода влечет за собой стресс, который в итоге мешает бороться с лишним весом. Что касается мнения о том, что вода помогает замедлить старение кожи, то это тоже миф. На самом деле с возрастом кожа теряет способность удерживать влагу: за это отвечает, в том числе, гиалуроновая кислота. А ее недостаток дополнительными стаканами воды не восполнить.