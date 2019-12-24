Глава МИД Китая назвал отношения с РФ зрелыми и стабильными

Глава МИД КНР Ван И в эфире CCTV дал характеристику российско-китайским отношениям. По словам министра, они являются эталоном межгосударственного взаимовыгодного сотрудничества.

"Оглядываясь на сегодняшний мир, комбинацию российско-китайских отношений можно заслуженно назвать самыми тесными, зрелыми, прочными и стабильными отношениями между двумя державами", - заявил Ван И.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что между Россией и Китаем установился "беспрецедентный уровень доверия". По словам российского лидера, важно, что страны сотрудничают в сфере высоких технологий и в других отраслях.