Госдеп США назвал приговоры по делу Хашкаджи "важным шагом"

В американском госдепартаменте отметили, что США сочли вынесенные в Саудовской Аравии приговоры по делу убийства журналиста Джамаля Хашкаджи "важным шагом". Его гибель он назвал "ужасным преступлением".

"Мы призвали Саудовскую Аравию начать справедливый и прозрачный судебный процесс, и мы будем продолжать это делать", - приводит слова представителя госдепа РИА Новости.

Напомним, Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве Джамаля Хашкаджи. Еще трое причастных к этому громкому делу получили по 24 года лишения свободы. Подозреваемые в планировании и организации этого преступления советники наследного принца Саудовской Аравии наказания избежали из-за отсутствия доказательств. Прокуратура установила, что преступление было непреднамеренным.

Журналист Джамаль Хашкаджи являлся обозревателем The Washington Post и был известен как автор критических статей в адрес властей Саудовской Аравии. Он исчез второго октября 2018 года во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Изначально Эр-Рияд отрицал произошедшее в дипмиссии убийство.