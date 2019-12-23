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23.12.2019 13:28
Рубрика: В мире

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

Текст: Юрий Когалов
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Как передает Sky News Arabia, еще трое причастных к этому громкому делу получили по 24 года лишения свободы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как заявили в генпрокуратуре, по итогам проведенного расследования было установлено, что "убийство было совершено без предварительных намерений".

Напомним, журналист Джамаль Хашкаджи работал обозревателем The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал второго октября прошлого года во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле.

Фото: AP Photo/Virginia Mayo
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Изначально Эр-Рияд отрицал убийство оппозиционного журналиста на территории консульства и утверждал, что Хашкаджи покинул здание дипмиссии живым и невредимым. Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. Журналист был убит в результате ссоры с сотрудниками консульства.

В сентябре 2019 года наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством. "Это случилось в мою смену, я беру на себя всю ответственность", - заявил принц, добавив, что не был осведомлен о происходящем с журналистом.

Суд над подозреваемыми начался в январе. Уже на первом заседании суда генпрокуратура потребовала казнить пятерых обвиняемых.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия

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