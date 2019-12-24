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Huawei начинает "убивать" Android в своих смартфонах. Как это выглядит?

Текст:   Антон Благовещенский
24.12.2019,  
17:07
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Huawei стимулирует разработчиков создавать приложения для ее собственного магазина приложений, а также в скором времени запустит собственные сервисы, аналогичные тем, которые создала Google.

Как пишет Android Central, программным разработчикам Huawei предлагает до 17 тысяч долларов за перенос их приложений в свой фирменный магазин App Gallery.

Что касается собственных сервисов, которые предназначены для конкуренции с гугловскими, то ими станут навигация, сервис для обмена сообщениями, платежи и игры. Их планируется выпустить до конца декабря нынешнего года. Чем именно Huawei собирается заменить тот же YouTube (с учетом его мировой популярности) и ряд других сервисов, пока неизвестно.

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Ранее в компании сообщили, что в состав Huawei Mobile Services (аналог Google Mobile Services) также войдут облачное хранилище, видеосервис, браузер, музыкальный сервис. Разработчики же, помимо денежных премий, получат дополнительную поддержку и возможности монетизации. На "борьбу с Google" компания выделила около миллиарда долларов.

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