Lamborghini подарила настоящий автомобиль взамен напечатанного

Как учил Диккенс: каждый год на сочельник на землю спускается дух рождества и дарит людям утешение и радость. Не знаем, как было во времена Диккенса, но сегодня кажется раскрыта тайна, на чем дух на землю является.

Стерлинг Бакус и его 12-летний сын Ксандер из города Эри в Штате Колорадо большие поклонники одной прославленной итальянской марки спортивных машин. Они больше двух лет на 3D-принтере создавали полномасштабный макет своей самой любимой модели.

И однажды за несколько дней до светлого праздника, открыв ворота гаража, чтобы полюбоваться своим творением, они нашли там не пятиметровую кучу отформованной эпоксидной смолы, а самый настоящий Lamborghini Aventador S черного цвета. Так что главное торжество в семье Бакусов в этом году пройдет в узком кругу под оглушительный рев восьми тысяч в минуту, хищный отстрел настроенного выпуска и пьянящие виражи. Машину передали поклонникам марки в пользование на несколько дней.

Год назад компания Automobili Lamborghini катала на авто малышей, пожелавших игрушечную Lambo в подарок.