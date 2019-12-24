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24.12.2019 10:08
Рубрика: Легковые авто

Lamborghini подарила настоящий автомобиль взамен напечатанного

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Lamborghini. Фото: Пресс-служба Lamborghini.
Фото: Пресс-служба Lamborghini.

Как учил Диккенс: каждый год на сочельник на землю спускается дух рождества и дарит людям утешение и радость. Не знаем, как было во времена Диккенса, но сегодня кажется раскрыта тайна, на чем дух на землю является.

Стерлинг Бакус и его 12-летний сын Ксандер из города Эри в Штате Колорадо большие поклонники одной прославленной итальянской марки спортивных машин. Они больше двух лет на 3D-принтере создавали полномасштабный макет своей самой любимой модели.

Фото: Lordstown Motors
Первым серийным электропикапом будет Lordstown Endurance, а не Tesla

И однажды за несколько дней до светлого праздника, открыв ворота гаража, чтобы полюбоваться своим творением, они нашли там не пятиметровую кучу отформованной эпоксидной смолы, а самый настоящий Lamborghini Aventador S черного цвета. Так что главное торжество в семье Бакусов в этом году пройдет в узком кругу под оглушительный рев восьми тысяч в минуту, хищный отстрел настроенного выпуска и пьянящие виражи. Машину передали поклонникам марки в пользование на несколько дней.

Год назад компания Automobili Lamborghini катала на авто малышей, пожелавших игрушечную Lambo в подарок.

Фото: Пресс-служба Lamborghini.
#Lamborghini