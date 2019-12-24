Лукашенко показали форму белорусских спортсменов для Олимпиады в Токио

Серебряный призер Олимпийских игр белорусская гимнастка Ксения Санкович и обладательница золотых наград чемпионатов мира пловчиха Александра Герасименя продемонстрировали Александру Лукашенко базовые комплекты национальной спортивной формы атлетов на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Спортивная форма, сообщает пресс-служба главы государства, разрабатывалась белорусскими компаниями "Соло-Пинск" и "Свiтанак". Причем один из вариантов формы выполнен в бело-синих тонах, в дизайне использованы орнаменты и узоры. А наиболее ярким и смелым вариантом, по мнению экспертов, оказались бело-красные костюмы.

И хотя президенту понравились все образцы формы, окончательное решение принято не было. С итоговым вариантом решено определиться с широким привлечением общественности, в первую очередь самих атлетов. Лукашенко подчеркнул, что "форма должна быть удобной, а ткань - качественной".