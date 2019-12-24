МИД Турции выразил недовольство приговором по делу об убийстве Хашкаджи

Решение суда Саудовской Аравии в отношении фигурантов дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи не соответствует ожиданиям республики, как и всего мирового сообщества. С таким заявлением в понедельник выступил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Он подчеркнул, что до сих пор остается неизвестной судьба тела журналиста, а также мотивы зачинщиков убийства и их местных пособников, если они были. В Анкаре назвали это "фундаментальным недостатком с точки зрения достижения справедливости", пишет ТАСС, ссылаясь на заявление внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, Турция все еще рассчитывает, что Эр-Рияд пойдет на судебное сотрудничество с Анкарой по этому делу.

Напомним, в понедельник в Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве Джамаля Хашкаджи. Еще трое причастных получили по 24 года лишения свободы. Всего по этому громкому делу проходили 11 человек. В генпрокуратуре королевства подчеркнули, что все, кто были признаны виновными, предстали перед судом.

Джамаль Хашкаджи работал обозревателем The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал второго октября прошлого года во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. После стало известно, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.