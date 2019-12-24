Названы лучшие игры, определившие десятилетие. Среди них нет "Ведьмака"

Редакция журнала Time подвела итоги уходящего десятилетия в игровой индустрии. В предисловии к топ-листу издание отмечает, что видеоигры в 2010-х перестали быть нишевым продуктом и прочно заняли место в повседневной жизни и культуре, а финансовые обороты в этой отрасли оставили позади по этому показателю кино, телевидение и музыку.
Рейтинг составлен из 10 проектов без распределения мест и ранжирования.
- Grand Theft Auto V (2013) - как самый финансово успешный развлекательный продукт всех времен.
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) - как образец современного открытого игрового мира.
- Fortnite (2017) - как лучшая игра нового жанра.
- Dark Souls (2011) - за новизну геймплея.
- League of Legends (2009) - как золотой стандарт для киберспорта.
- Pokemon Go (2016) - за всепланетную охоту на покемонов в реальном мире.
- Minecraft (2009) - за популярность у подрастающего поколения.
- The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) - за непреходящее очарование.
- Portal 2 (2011) - за GLaDOS, Челл и Уитли.
- Disco Elysium (2019) - как идеальная "запятая" в списке великих игр, перед началом нового десятилетия.
В целом, как это обычно и бывает, чарт получился достаточно субъективным и спорным - сколько людей, столько и мнений. Удивление вызывает лишь отсутствие третьего "Ведьмака", который до этого упоминался почти всеми профильными изданиями и стабильно входил если не в тройку, то хотя бы в пятерку самых влиятельных проектов.