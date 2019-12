Названы лучшие игры, определившие десятилетие. Среди них нет "Ведьмака"

Редакция журнала Time подвела итоги уходящего десятилетия в игровой индустрии. В предисловии к топ-листу издание отмечает, что видеоигры в 2010-х перестали быть нишевым продуктом и прочно заняли место в повседневной жизни и культуре, а финансовые обороты в этой отрасли оставили позади по этому показателю кино, телевидение и музыку.

Рейтинг составлен из 10 проектов без распределения мест и ранжирования.

- Grand Theft Auto V (2013) - как самый финансово успешный развлекательный продукт всех времен.

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) - как образец современного открытого игрового мира.

- Fortnite (2017) - как лучшая игра нового жанра.

- Dark Souls (2011) - за новизну геймплея.

- League of Legends (2009) - как золотой стандарт для киберспорта.

- Pokemon Go (2016) - за всепланетную охоту на покемонов в реальном мире.

- Minecraft (2009) - за популярность у подрастающего поколения.

- The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) - за непреходящее очарование.

- Portal 2 (2011) - за GLaDOS, Челл и Уитли.

- Disco Elysium (2019) - как идеальная "запятая" в списке великих игр, перед началом нового десятилетия.

В целом, как это обычно и бывает, чарт получился достаточно субъективным и спорным - сколько людей, столько и мнений. Удивление вызывает лишь отсутствие третьего "Ведьмака", который до этого упоминался почти всеми профильными изданиями и стабильно входил если не в тройку, то хотя бы в пятерку самых влиятельных проектов.