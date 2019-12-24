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24.12.2019 19:26
Рубрика: Легковые авто

Немецкие такси переходят на Tesla

Текст: Михаил Азнавуров

Прокатиться на Tesla Model S за 115 тысяч долларов, просто вызвав такси, теперь можно не только в Москве, Лондоне, Гонг-Конге или Шанхае. Голубая мечта двинутых на электронике потребителей с минувшей пятницы занята в службе извоза в Дюссельдорфе. В ближайшие несколько недель к паре работающих Model S присоединится 50 Model 3. И в отличие, например, от Киева, где Tesla-такси это не больше, чем баснословно дорогой аттракцион, дюссельдорфская Taxi Norman приобрела электромобили из хозяйственных соображений.

Фото: Lordstown Motors
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Во-первых, автопарк компании из 150 дизельных машин частично выработал срок и все равно требует замены. Во-вторых, при превалирующей сегодня в политике экоповестке электромобили буквально осыпаны льготами - субсидии на покупку, сниженные тарифы на электроэнергию и транспортный налог, гораздо меньшие ограничения передвижения и парковки в крупных городах. И бонусом политический капитал социально-ответственного гражданина для владельца. Надо брать.

Фото: База "Роспатента".
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Владелец Taxi Norman Эрол Норман взял. И теперь лично председатель городского комитета Дюссельдорфа Филипп Тасер, член социал-демократической партии, лоббирует в городском парламенте пять новых бесплатных парковок только для электротакси. Без малейшей коррупции Эрол имеет особые отношения и с коммунальщиками, электроэнергией его снабжают теперь на "безлимитных" условиях 35 евро в месяц в расчете на один электромобиль. В 2023 году Taxi Norman рассчитывает полностью перейти на электромобили.

#Tesla