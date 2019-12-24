Nissan запатентовал в России новый седан Sentra

Nissan зарегистрировал исключительное авторское право на вышедший весной 2019 года седан Sentra четвертого поколения. Но это не повод для радости, продавать в России его не планируют. Таким образом производители просто заботятся о защите своих интересов в юрисдикциях, где ведут хозяйственную деятельность.

Еще раз досадуем и кратко перечислим, чем не прирастет выбор на небогатом российском рынке доступных седанов длиннее 4,5 метров. Новая Sentra характеризуется стремительным экстерьером и "собранным", как у спорткупе, интерьером. Объем багажника машины составляет 560 литров (по данным производителя).

В оснащение автомобиля входит комплекс электронных ассистентов Safety Shield 360: функции аварийного торможения, контроля движения по полосе, контроля усталости, мониторинга слепых зон, камеры кругового обзора и прочее. Мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином, 4G интернетом, WiFi, встроенной навигацией, голосовым управлением, привязкой смартфона и продвинутой акустикой.

Фото: Роспатент

Шасси с более широкой колеей и более длинной колесной базой и задней многорычажкой. В Китае Sentra оснащается 1,6-литровым "атмосферником" с переменными фазами газораспределения (138 л.с.). США Sentra в следующем месяце поступит в продажу с 2,0-литровым "атмосферником" с непосредственным впрыском топлива (151 л.с.).

Sentra предыдущего поколения собирали с 2015 по 2017 годы на ижевском заводе АвтоВАЗа. Совокупный тираж не превысил 10 000 машин.

Ранее модельную линейку оставил седан Almera и на сегодняшний день Nissan на российском рынке представлен только кроссоверами Terrano, Qashqai, X-Trail, Murano.