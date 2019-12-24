Перед водителями, доказавшими в суде, что не они виноваты в аварии, встает новая проблема: получение возмещения ущерба. И это очень не простая история. Корреспондент "РГ" попытался выяснить, как таким автовладельцам восстановить справедливость и есть ли на это шансы.

Напомним, что в июне этого года Пленум Верховного суда выпустил постановление, в соответствии с которым тот, кто сам нарушает правила, например, едет по обочине, или во встречном направлении по односторонней дороге, или проезжает на красный свет, никаких преимуществ перед другими водителями не имеет. Даже если едет по главной дороге. То есть у тех, кто едет по второстепенной не возникает обязанности уступить дорогу такому автомобилю. Такие решения ВС выносит несколько лет подряд и только в июне закрепил эту свою позицию в постановлении Пленума.

Отмена постановления по делу об административном правонарушении не означает, что "виновником" такого ДТП автоматически признается иной участник

Но пока не было этого постановления, а были отдельные решения по конкретным случаям, суды нижних инстанций как-то не особо разбирались, кто кому обязан или не обязан уступать дорогу. В результате, даже после постановления Пленума, ВС по прежнему приходится исправлять ошибки нижестоящих инстанций.

И тут уже адвокаты начали предостерегать водителей от принятия на вооружение нового видения правил дорожного движения. Как пояснил адвокат Сергей Радько, когда водитель совершает поворот налево, то он обязан обеспечить безопасность своего маневра. При этом он не уполномочен оценивать законность действий других водителей. Решение же Верховного суда говорит только о том, что такого водителя нельзя привлечь к ответственности за то, что он не уступил дорогу водителю, нарушавшему правила.

- Постановление ВС означает лишь отсутствие вины в правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ, - поясняет Радько. - В нем нет и не может быть ни слова о вине второго участника ДТП именно в происшествии. То есть в причинении вреда транспортным средствам, а значит, получить по ОСАГО возмещение ущерба будет не так-то просто. Ведь страховщик для решения вопроса об этом пожелает увидеть документ, из которого прямо следует вина нарушителя именно в столкновении, а не просто в движении по обочине.

При этом, если в суде (или тем более - в рамках уголовного дела, при наличии в ДТП пострадавших с тяжким вредом здоровью) встанет вопрос об исследовании обстоятельств аварии, ее причин, грамотный эксперт рассмотрит соответствие действий обоих водителей всем требованиям Правил. В действиях "не пропустившего" могут быть усмотрены несоответствия пункту 8.1 Правил, обязывающего водителя при совершении манёвра в любых случаях не создавать опасность для движения.

Положения пункта 10.1 Правил, обязывающего во всех случаях при возникновении опасности снизить скорость вплоть до полной остановки, тоже никто не отменял. Чьё конкретно нарушение повлекло именно столкновение и кто в конечном счете будет считаться ответственным за причинение вреда - заранее предсказать невозможно.

Напомним, что с момента аварии и до решения ВС прошло больше года. При этом тот, кто не нарушал правила, уже восстановил машину за свой счет, а его страховая компенсировала ущерб тому, кто двигался по обочине. Коэффициент за безаварийную езду увеличился.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Российского союза автостраховщиков, отмена постановления по делу об административном правонарушении не означает, что "виновником" данного ДТП автоматически признается иной участник. Если решение суда в рассматриваемом примере означает отсутствие гражданской ответственности, ошибочно возложенной ранее на водителя, и страховщик примет решение об удалении сведений о такой выплате из АИС ОСАГО (именно эта система рассчитывает коэффициент аварийности), то эта выплата на него влиять не будет.

Если суд решил, что водитель, ранее признанный ответственным за причинение вреда вследствие нарушения им Правил, нарушения не допускал, и при этом в решении суда прямо указано лицо, ответственное за причинение вреда в ДТП, то страховой случай по ОСАГО урегулируется в обычном порядке.

Автовладелец, который, как установил суд, не нарушал, вправе подать своему страховщику заявление о прямом возмещении убытков. Проводится независимая техническая экспертиза (если возможно) и решается вопрос о страховом возмещении. Конечно же, страховщик, который ранее сделал выплату, вправе потребовать ее от другого участника аварии, получившего выплату. Взыскивать ее или нет, решает сам страховщик, исходя из обстоятельств дела, выплаченной суммы, возможных судебных издержек и т.п.

Если суд решил, что водитель, ранее признанный ответственным за причинение вреда из-за нарушения Правил, нарушения не допускал, но при этом нет решения в отношении второго водителя, то получается, что оба водителя были ответственными за причинение вреда (так называемая "обоюдная вина"). В такой ситуации, в соответствии с законом об ОСАГО, должна быть произведена выплата обоим участникам в равных долях. Это приводит к тому, что водителю, который, как установил суд, не нарушал Правил, страховщик сможет заплатить только 50 процентов от суммы, которую рассчитает независимая техническая экспертиза по данному ущербу.

Таким образом, одного лишь освобождения от обвинения в нарушении правил мало. Добившись этого, водителям попавшим в подобную ситуацию, необходимо снова начинать судебный процесс, чтобы установить виновника именно аварии. С учетом сроков нашего правосудия, это становится просто бессмысленной тратой времени и денег.