Помпео привел к присяге нового посла США в России

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник привел к присяге нового посла в Москве Джона Салливана. Об этом Помпео написал в своем Twitter, подчеркнув, что для данное мероприятие стало большой честью.

Глава Госдепартамента США выразил уверенность, что новый посол будет эффективно возглавлять усилия по укреплению сотрудничества и выстраиванию конструктивных отношений с Россией.

Напомним, 12 декабря сенат большинством голосов утвердил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на должность посла в России. На этом посту он сменил Джона Хантсмана, завершившего свою миссию в Москве. Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал Салливана как "высокопрофессионального, опытного дипломата" и заверил, что Москва рада будет с ним сотрудничать.