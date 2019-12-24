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24.12.2019 02:31
Рубрика: В мире

Помпео привел к присяге нового посла США в России

Джон Салливан. Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko Джон Салливан. Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Джон Салливан. Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник привел к присяге нового посла в Москве Джона Салливана. Об этом Помпео написал в своем Twitter, подчеркнув, что для данное мероприятие стало большой честью.

Фото: РИА Новости.
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Глава Госдепартамента США выразил уверенность, что новый посол будет эффективно возглавлять усилия по укреплению сотрудничества и выстраиванию конструктивных отношений с Россией.

Напомним, 12 декабря сенат большинством голосов утвердил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на должность посла в России. На этом посту он сменил Джона Хантсмана, завершившего свою миссию в Москве. Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал Салливана как "высокопрофессионального, опытного дипломата" и заверил, что Москва рада будет с ним сотрудничать.

В мире США Россия и США

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